«Соболю» 25 лет. Вспоминаем все, что мы о нем знаем

В прошлом году совершенно незамеченным прошёл один юбилей — газовский «Соболь» отпраздновал своё 25-летие. Впрочем, малозаметным этот грузовичок остаётся на протяжении всей своей жизни — его часто путают со старшей «Газелью», а многие обыватели вообще не воспринимают как самостоятельную модель. И зря! У него оригинальная конструкция, а ещё — интересная история создания.

© Мотор.ру

«Бурлак» вместо «Соболя»

На самом деле, никакого «Соболя» на агрегатах «Газели» могло не быть вовсе! Ведь, как вспоминает тогдашний главный конструктор по легковым автомобилям Владимир Носаков, его идеей было создать грузопассажирское семейство на базе… «Волги». В него планировали включить пикап, фургон и «каблучок»-универсал.

ГАЗ

Машину, названную «Бурлаком», впервые показали на Московском автосалоне 1992 года. По воспоминаниям участников моторшоу, она собрала достаточное количество хвалебных отзывов со стороны потенциальных покупателей, но тут вскрылась другая проблема. Горьковский автозавод оказался перегружен заказами на обычные седаны!

Зато фактически простаивала новая линия, способная выпускать до трёхсот тысяч кабин среднетоннажных грузовиков. После распада СССР спрос на модель 3307 рухнул, так как малый бизнес интересовали более компактные автомобили. И газовцы создали «кентавра», в 1995 году водрузив газоновский кабинный модуль на малотоннажное шасси.

Не промахнись, «Атаман»!

Получившийся «Атаман» выглядел странно, но для развозных задач подходил хорошо — в кабину можно было «заходить», а не садиться. ГАЗ-2307 получил оригинальную раму, но большей частью агрегатов (передней подвеской, задним мостом и коробкой передач) поделилась «Волга». Мотор взяли перспективный — 3-литровый атмосферник ЗМЗ.

ГАЗ

В середине 1995-го руководство предприятия поставило крест на заднеприводной версии, зато поручило инженерам создать вариант 4×4. С 1996-го по 2000-й удалось сделать несколько десятков таких пикапов, получивших индекс 2308. А ещё существовал единичный экземпляр внедорожника «Атаман Ермак», но это уже совсем другая история.

ГАЗ

Да, тираж пикапов оказался мизерным. Но они выполнили крайне важную задачу: многие созданные для них агрегаты, включая раздаточную коробку, потом пригодились при создании «Соболя 4х4». К слову, «раздатку» соорудили вокруг дифференциала, то есть машины получили постоянный, а не более простой подключаемый полный привод.

Американский след

Распространённая версия гласит: якобы ГАЗ-2307/2308 не заинтересовал публику, а потому проект закрыли. Но вот гендиректор Николай Пугин вспоминает, что отказаться от заднеприводного «Атамана» решили по другой причине. В июне 1995 года заводская делегация посетила заводы Chrysler, Ford и General Motors. И там гостей встречали корпоративные минивэны.

Эти «шаттлы» настолько впечатлили нижегородцев, что они решили создать собственный аналог подобных «вэнов», но на базе «Газели». «То есть выпустить универсальную модель, которая могла бы перевозить грузы, встречать гостей и быть семейным автомобилем», — рассуждал Пугин. Так родился будущий «Соболь».

Обсуждение перспективной новинки проходило прямо на борту самолёта, возвращавшего заводчан на родину. В «совещании» принимали участие главный конструктор завода Юрий Кудрявцев, главный конструктор грузовиков Владимир Четвериков и новый главный конструктор легковушек Сергей Батьянов.

Тайна имени

Любопытно, что ни Пугин, ни Кудрявцев, ни Четвериков, ни даже ведущий конструктор «Соболя» Олег Филимонов не смогли вспомнить, почему новинку назвали именно так! Ещё одна загадка — откуда возникло название «Баргузин» (река на севере Бурятии): им нарекли «представительскую» версию микроавтобуса.

ГАЗ

Грузопассажирский ГАЗ-2217 впервые предъявили публике на Московском автосалоне 1996 года, а на следующую выставку привезли сразу несколько версий. Однако запуск производства затягивался: чтобы изготовить 800 оригинальных деталей «Соболя», пришлось сделать 5 500 единиц новой оснастки, которая стоила 76 миллионов долларов.

В итоге, первой машине удалось покинуть конвейер только 10 сентября 1998 года — это был пассажирский микроавтобус со средней крышей. То есть после августовского дефолта прошло всего несколько недель… И надо понимать, что такая хронология событий здорово навредила рыночному старту новой модели.

Неполная унификация

Как уже было сказано, многие обыватели вообще не воспринимают «однотонку» самостоятельной моделью. Но конструктивных отличий «Соболя» от «Газели» гораздо больше, чем может показаться! Как минимум, у младшего грузовичка — оригинальная рама, другой рулевой механизм и иной задний мост — с односкатной ошиновкой.

ГАЗ

Передний мост не подвешен на рессорах, а имеет независимую пружинную схему на поперечных рычагах. Притом существует распространённое мнение, будто газовские инженеры взяли подвеску от представительской «Чайки». Но нет: инженеры подчеркивают, что бесшкворневая ходовая напоминает «чайковскую» лишь общей архитектурой.

Подсчитано, что уровень унификации двух моделей между собой составляет 70%. Ведь даже если сравнить цельнометаллические фургоны, у представителей «соболиного» семейства будут укороченный задний свес, узкие задние арки и низкая крыша (для заказа также доступна средняя). Задняя дверь может быть подъёмной, а не распашной.

По пути компромиссов

Совершенно отдельная ветвь развития «соболиного» семейства — полноприводная модификация, что имеет неразрезной мост спереди, полностью рессорную подвеску и увеличенный клиренс. Серийный выпуск начался летом 2004-го, а до этого внедорожники штучно изготавливали по индивидуальным заказам.

ГАЗ

В начале 2010-х руководство завода, опросив клиентов, сделало вывод, что владельцы хотят от «Соболей» большей тишины, меньших вибраций и снижения расхода топлива. И постоянный полный привод решили заменить подключаемым… Вот только конструкторов попросили максимально унифицировать новую «раздатку» со старым узлом.

В результате агрегат сохранил четырёхвальную схему, постоянное зацепление шестерён и понижающую передачу. То есть, по большому счёту, конструкторы просто удалили межосевой дифференциал! И это принято считать главным минусом «соболиной» трансмиссии: у неё нет прямого выхода на задний мост без лишней зубчатой передачи.

Дважды обновлённый

В начале 2010-го года малотоннажники марки ГАЗ пережили грандиозную модернизацию. Обновлённые машины назвали «Бизнес»: их отличали другое оперение, обновлённый интерьер и переработанная агрегатная база. С августа грузовички начали оснащать 120-сильным турбодизелем Cummins.

ГАЗ

Лишь истинные фанаты модели знают, что весной 2017 года Горьковский автозавод провёл ещё одно серьёзное обновление, внедрив совершенно новую переднюю панель — с бортовым компьютером, вращающимися рукоятками системы микроклимата и «двухдиновым» отсеком для установки магнитолы.

ГАЗ

ГАЗ

У полноприводной модификации хотели избавиться от рычагов управления трансмиссией, возложив подключение переднего моста и включение понижающей передачи на соответствующие кнопки. Но, просчитав экономику нововведения, от «кнопочного» инструментария решили отказаться…

«Соболь» для «Кортежа»

Эта страница истории российского автопрома до сих пор остаётся почти неизвестной. На старте проекта «Кортеж» Группа ГАЗ предлагала кремлёвской администрации очень простое решение — создать президентский лимузин на базе серийного… Bentley. Такую машину предполагалось изготовить всего за 12 месяцев!

Люксовый микроавтобус хотели строить на агрегатах будущего «Соболя Next». При таком раскладе Горьковский автозавод начал бы производство новой модели, а Гараж особого назначения — получил необходимые автомобили по минимальной цене. Но руководство страны решило направить «Кортеж» по другому пути…

В итоге проект «Соболя Next» застопорился, хотя поисковый вариант впервые продемонстрировали аж на ММАС-2012. Но анализ тогдашнего рынка показал, что публика вряд ли будет покупать минивэны, фургоны и бортовые грузовики такого формата — эту нишу успели захватить иностранные производители.

Паллиативные решения

Зато сегмент полноприводных «бусов» оставался свободным. И в 2018 году газовцы попробовали создать этакий гибрид: на шасси полноприводного «Соболя Бизнес» водрузили укороченный кузов «Газели Next». Получился «недонекст»: без передней независимой подвески, реечного рулевого механизма и современной раздатки...

«Мы вовремя поняли, что подобный подход — решение паллиативное, а нам нужно сделать нечто совершенно другое, — рассказал «Мотору» Андрей Кузнецов, директор по развитию Горьковского автозавода. — Изучив японские внедорожники, мы поняли, в каком направлении нужно двигаться».

Взяв заднеприводный «Соболь NN» (о нём будет сказано ниже), инженеры создали оригинальный передний модуль — со своими рычагами подвески, рулевой рейкой и подрамником. Привод колёс реализовали через шарниры равных угловых скоростей, а раздаточную коробку разработали совершенно новую.

Через поколение

К началу 2020-х рыночная конъюнктура полностью изменилось: если прежде ниша развозных грузовичков крупнее «Ларгуса», но меньше «Газели» была очень узкой, то теперь машины «до 2,5 тонны» оказался буквально нарасхват: благодаря буму интернет-торговли такая техника вдруг понадобилась службам доставки.

Оценив масштабы изменений, руководство Горьковского автозавода дало зелёный свет «Соболю» нового поколения. Вот только вместо машины серии Next было решено делать сразу NN — это более совершенная версия «Некста», которую обывателю легче всего отличить по модной полностью светодиодной оптике.

От исходной «Газели» новинка отличается укороченной колёсной базой, более низкой крышей, односкатной ошиновкой, другим ведущим мостом и узкими колёсными арками сзади. Впрочем, с выходом «Соболя» также появилась возможность заказать односкатный вариант «Газели» — как известно, любая унификация снижает себестоимость.

Фургон, автобус, внедорожник

Первым газовцы наладили выпуск самой востребованных модификаций — грузовых фургонов, включая 7-местный «комби». Позднее появился представительский микроавтобус: после того, как российский рынок корпоративных «шаттлов» оставили заграничные марки, в Нижний Новгород посыпались заказы на богато упакованные «бусы».

ГАЗ

ГАЗ

ГАЗ

ГАЗ

ГАЗ

ГАЗ

ГАЗ

В самой ближайшей перспективе — внедрение полного привода. При этом, как рассказали «Мотору» представители автозавода, кроме стандартной версии внедорожника готовится экстремальная: со шноркелем, силовыми бамперами и большими колёсами. Дополнительное оборудование будет сразу сертифицировано заводом.