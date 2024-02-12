Топ самых продаваемых автомобилей с полным приводом в России в 2023 году

Эксперты "Авито Авто" проанализировали структуру спроса автомобилей в 2023 году (исследование оказалось в распоряжении "Российской газеты") и выяснили долю полноприводных автомобилей, новых и с пробегом, а также самые популярные модели в России.

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По данным экспертов, средняя стоимость нового автомобиля с полным приводом на платформе в 2023 году составила 4 080 000 рублей.

Средняя стоимость полноприводного автомобиля с пробегом - 1 870 000 рублей.

Наиболее популярной моделью на рынке с пробегом в 2023 году стала Lada 4x4. На долю "Нивы" пришлось 8% от доли спроса всех машин с пробегом, средняя цена модели в 2023 году - 400 000 рублей.

На втором месте - Chevrolet Niva с долей в 4% в структуре спроса полноприводных автомобилей с пробегом. Такой автомобиль с пробегом в 2023 году можно было приобрести за 500 000 рублей.

Третью позицию занимает BMW X5 со средней ценой 3 110 000 рублей. На долю этой модели в 2023 году пришлось 2,6% спроса полноприводных автомобилей с пробегом.

Четвертое место поделили две модели - Toyota RAV4 и Toyota Land Cruiser с долей в 2,2% в структуре спроса полноприводных автомобилей с пробегом и средней ценой 2 200 000 и 3 750 000 рублей соответственно.

На пятом - Kia Sportage с долей в 2% и средней ценой 1 900 000 рублей.

Самые популярные модели новых полноприводных автомобилей

Первые два места в рейтинге лидеров топ-5 наиболее востребованных моделей новых полноприводных автомобилей в 2023 году возглавили отечественные Lada. На первом месте оказалась Niva Legend с долей спроса в 22,3% от общего спроса. Средняя цена внедорожника составила 940 000 рублей.

На долю Lada Niva Travel пришлось 7% в структуре спроса. Средняя стоимость этой модели - 1 200 000 рублей.

На третьем и четвертом месте модели китайского автопрома от бренда Geely - Monjaro и Tugella. В 2023 году Geely Monjaro оценивался в 4 875 000 рублей. На долю модели пришлось 2,2% спроса.

На долю Geely Tugella пришлось 2% спроса, средняя цена модели составляла 4 275 000 рублей.