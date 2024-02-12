Автоэксперт назвал китайские машины, которые быстро ржавеют

Автоэксперт Житнухин назвал китайские машины, которые быстро ржавеют
Современные китайские автомобили не уступают европейским, корейским и японским машинам по надежности, что подтверждается разными рейтингами. Но со старыми моделями из КНР ситуация другая. Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин назвал "Российской газете" китайские машины, которые быстро ржавеют.
"Если говорить о старых моделях, которые поставлялись в России в 2015 году, то большинство из них очень быстро ржавело - только 30% китайских машин того времени имели оцинковку кузова. К примеру, сейчас невозможно найти Chery Amulet с целым кузовом. Нельзя назвать надежным и Chery Tiggo старого образца: в нем не только отсутствует удобство посадки и эргономика, но возникают и вопросы к качеству используемых материалов при производстве автомобиля.
Также не стоит рассматривать возможность приобретения таких моделей, как Brilliance V3, Foton Sauvana, Haima 7, Hawtai Boliger, Haval H2. Даже если удастся найти экземпляр в хорошем техническом состоянии, могут возникнуть проблемы с обслуживанием, в частности, с поиском и заказом запчастей.
Владельцы Zotye T600 также недовольны качеством сборки автомобиля: перекосы дверей, кривизна сход-развала и отваливающиеся уплотнители - неполный набор выявленных в процессе эксплуатации недостатков автомобиля", - отметил специалист.
Ранее "РГ" рассказывала о том, какие китайские автомобили покинули российский рынок в январе 2024 года.