Автоэксперт назвал китайские машины, которые быстро ржавеют

"Если говорить о старых моделях, которые поставлялись в России в 2015 году, то большинство из них очень быстро ржавело - только 30% китайских машин того времени имели оцинковку кузова. К примеру, сейчас невозможно найти Chery Amulet с целым кузовом. Нельзя назвать надежным и Chery Tiggo старого образца: в нем не только отсутствует удобство посадки и эргономика, но возникают и вопросы к качеству используемых материалов при производстве автомобиля.



Также не стоит рассматривать возможность приобретения таких моделей, как Brilliance V3, Foton Sauvana, Haima 7, Hawtai Boliger, Haval H2. Даже если удастся найти экземпляр в хорошем техническом состоянии, могут возникнуть проблемы с обслуживанием, в частности, с поиском и заказом запчастей.



Владельцы Zotye T600 также недовольны качеством сборки автомобиля: перекосы дверей, кривизна сход-развала и отваливающиеся уплотнители - неполный набор выявленных в процессе эксплуатации недостатков автомобиля", - отметил специалист.