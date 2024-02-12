Автоэксперт рассказал, какие детали чаще всего повреждаются в ДТП

Чаще всего при ДТП ущерб приходится на задний и передний бамперы, переднее левое крыло, дверь багажника, заднее левое крыло, капот и фары. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказала директор по коммуникациям ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина.

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По ее словам, наиболее дорогими составляющими машины из перечисленных комплектующих в 2023 году были фары.

«Для ремонта автомобилей по ОСАГО некоторые комплектующие сейчас в дефиците. Например, сложные запчасти, такие как двигатели в сборе, агрегаты трансмиссии», — уточнила эксперт.

Она отметила, что стоимость ремонта автомобиля после аварии во второй половине прошлого года увеличилась на 21% в сравнении с предыдущим годом. При этом на цены влияют возраст и марка авто, стоимость запчастей и степень ущерба, полученного автомобилем в ДТП.