Блогер рассказал об особенностях новой Lada Niva Sport

В 2024 году АвтоВАЗ представит новую Lada Niva Sport с мотором от спортивной "Гранты". На прошедшем в Тольятти фестивале "Жигулёвская миля" был продемонстрирован предсерийный прототип внедорожника. Подробности о модели рассказал тольяттинский блогер Павел Атрощенко.

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Внешне "Ниву Спорт" можно отличить, прежде всего, по воздухозаборнику на капоте, также модель имеет другие атрибуты, которые есть у другой модификации "Легенды" - Niva Bronto: накладки на арки колёс, шноркель. Также автомобиль имеет колёса увеличенного размера и соответствующие шильдики.

В салоне Lada Niva Sport другие сиденья, в том числе у передних есть развитая боковая поддержка и поддержка бедренной части, управление КПП и раздаткой позаимствовано у Lada Niva Travel, заменён тоннель, перенесён замок зажигания (на классических "Нивах" он расположен слева).

Технически Niva Sport отличается от прототипов, собранных ранее, наличием дисковых тормозов. Под капотом внедорожника установлен 120-сильный двигатель от Granta Sport, но его пришлось адаптировать под "Ниву", которая имеет продольную компоновку агрегата. Так, автомобиль, получил другие валы, системы впуска и выпуска, лишился кардана на крестовинах, который заменили ШРУСы.