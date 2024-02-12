Продажи автомобилей в Китае начали падать

В январе продажи машин на самом крупном авторынке мира упали на 22,7 процента по сравнению с декабрем 2023 года — до 2,44 миллиона единиц. Особенно тяжело пришлось производителям электрокаров: спрос на батарейные машины рухнул по отношения к декабрю на 37 процентов. В годичном сравнении рынок продемонстрировал рост, но из-за проблем в экономике эксперты опасаются длительного падения, которое будет наблюдаться в течение всего 2024 года.

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Общий объем продаж в январе 2024 года увеличился почти в полтора раза — на 47,9 процента. Однако здесь играет роль эффект «низкой базы» января 2023-го, когда спрос на автомобили снизился на 38 процентов.

Что касается машин на новой энергии (NEV), в число которых входят электрокары, гибриды и водородомобили, то они занимают значительную часть рынка. На них пришлось 29,9 процента всех продаж. В годовом сравнении спрос и вовсе вырос на 78,8 процента.

Однако этого недостаточно, считают эксперты. В сравнении с декабрём продажи NEV упали на 37 процентов и оказались далеки от ожидаемого уровня. По словам генсека Китайской ассоциации легковых автомобилей Цуй Дуншу, электрокары и вовсе стали тормозом рынка.

Январское падение продаж автомобилей оказалось первым с августа 2023 года. Это объясняют серьезными трудностями, с которыми столкнулась китайская экономика, — спадом на рынке жилья и на фондовом рынке. Уверенности нет и в экспорте, так как запад рассматривает торговые ограничения в отношении Китая.