"За рулем" рассказал о поломках Chevrolet Niva, которая проехала 180 тысяч км

В распоряжении редакции журнала "За рулем" находится Chevrolet Niva, разменявшая первый десяток. Издание рассказало, какие поломки случались с внедорожником за это время. Спойлер: все очень неплохо.

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На одометре "Шнивы" сейчас 180 тысяч км.

"Несмотря на солидный пробег, какого-то лютого масложора до сих пор нет. Спустя 13 тысяч км пришлось долить лишь 700 мл масла", - констатирует автор материала.

Капитального ремонта автомобиль не требует, а все основные узлы и агрегаты работают исправно, говорится в заметке журнала. Единственное, что может напугать, - сумма, которая за всё время была потрачена на обслуживание авто: миллион рублей. 80% - траты на бензин.

Летом из строя вышли одометр и спидометр. Решение проблемы по нынешним временам "копеечное" - 300 рублей за датчик скорости. Зимой замены потребовали поводки стеклоочистителей (700 рублей). С наступлением снегопадов потребовалась замена сцепления (5000 рублей) и маховика (5000 рублей). Из неприятных моментов - слишком быстрый износ ремня генератора: ноунейм, установленный прошлой весной, не отходил даже 20 тысяч км.