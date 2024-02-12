Журнал "За рулем" назвал самые ходовые кроссоверы-пятилетки за 1,5 млн рублей

Журнал "За рулем" опубликовал собственный рейтинг кроссоверов возрастом до пяти лет, которые станут оптимальным выбором при бюджете 1,5 млн рублей.

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Неудивительно, что на первое место поставили Renault Duster - неприхотливый автомобиль за разумные деньги, проверенный российскими условиями эксплуатации в течение многих лет. Это означает одно - ремонтировать его умеют, запчасти, по крайней мере аналоги, точно не станут проблемой. "Правильной" комплектации у кроссовера нет - откровенно провальных силовых агрегатов "Дастер" не имеет.

Hyundai Creta - один из бестселлеров корейской марки пару лет назад, пока Hyundai официально была представлена в РФ. За 1,5 млн рублей, как правило, предложены переднеприводные версии, если искать с автоматом, то хватит только на "Крету" со 123-сильным двигателем 1,6 литра.

"На многих машинах стремительно ржавеет задняя дверь и рамки передних, слабоваты шлицы раздатки у версий 4х4, быстро закисают болты сход-развала", - такие "болячки" отметил журнал у Hyundai Creta.

Nissan Qashqai, если повезёт, можно купить в пределах 1,5 млн рублей. Главная проблема кроссовера: около 80% предложений - машины с вариаторами, ремонт которых обойдётся в копеечку. Не рекомендуют к покупке версии с мотором 1,2 литра, предпочтение лучше отдать двухлитровому атмосфернику. Какой "Кашкай" лучше не покупать, рассказывали ранее.

Ford EcoSport можно покупать с любым мотором, но при условии, что он агрегатирован МКПП. Но предпочтительнее всё-таки 140-сильный двухлитровый атмосферник. Из положительных моментов стоит отметить отсутствие проблем с запчастями, приемлемые цены на ТО, но по размерам "ЭкоСпорт" может подойти не всем.