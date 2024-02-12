Журнал "За рулем" назвал самые ходовые кроссоверы-пятилетки за 1,5 млн рублей
Журнал "За рулем" опубликовал собственный рейтинг кроссоверов возрастом до пяти лет, которые станут оптимальным выбором при бюджете 1,5 млн рублей.
Неудивительно, что на первое место поставили Renault Duster - неприхотливый автомобиль за разумные деньги, проверенный российскими условиями эксплуатации в течение многих лет. Это означает одно - ремонтировать его умеют, запчасти, по крайней мере аналоги, точно не станут проблемой. "Правильной" комплектации у кроссовера нет - откровенно провальных силовых агрегатов "Дастер" не имеет.
Hyundai Creta - один из бестселлеров корейской марки пару лет назад, пока Hyundai официально была представлена в РФ. За 1,5 млн рублей, как правило, предложены переднеприводные версии, если искать с автоматом, то хватит только на "Крету" со 123-сильным двигателем 1,6 литра.
"На многих машинах стремительно ржавеет задняя дверь и рамки передних, слабоваты шлицы раздатки у версий 4х4, быстро закисают болты сход-развала", - такие "болячки" отметил журнал у Hyundai Creta.
Nissan Qashqai, если повезёт, можно купить в пределах 1,5 млн рублей. Главная проблема кроссовера: около 80% предложений - машины с вариаторами, ремонт которых обойдётся в копеечку. Не рекомендуют к покупке версии с мотором 1,2 литра, предпочтение лучше отдать двухлитровому атмосфернику. Какой "Кашкай" лучше не покупать, рассказывали ранее.
Ford EcoSport можно покупать с любым мотором, но при условии, что он агрегатирован МКПП. Но предпочтительнее всё-таки 140-сильный двухлитровый атмосферник. Из положительных моментов стоит отметить отсутствие проблем с запчастями, приемлемые цены на ТО, но по размерам "ЭкоСпорт" может подойти не всем.
Также в "ЗР" рассмотрели покупку б/у "китайца" - тоже укладывается в бюджет 1,5 млн рублей, но тогда стоит приготовиться к дефициту запчастей. Добавим от себя: ликвидность такие машины теряют очень быстро, поэтому рассчитывать на выгодную перепродажу через пару лет вряд ли стоит рассчитывать.