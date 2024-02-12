Продажи китайских автомобилей в России будут расти в условиях отсутствия альтернативы от корейских и европейских брендов. Руководитель маркетплейса "ПЭК: MALL" Сергей Буров в беседе с "Известиями" рассказал, на что стоит обратить внимание перед покупкой "китайца", чтобы эксплуатация не обернулась чередой проблем и тысячами потерянных нервных клеток.

Несмотря на то, что качество китайских автомобилей значительно выросло за последние несколько лет, производители из КНР всё ещё пока учатся. Или же пытаются сэкономить. Так, по словам Бурова, всё ещё можно встретить автомобили с разными зазорами между кузовными элементами или с перекрашенными запчастями. "РГ" рассказывала о китайских авто, которые быстро ржавеют.

У машин из КНР может наблюдаться несогласованность в работе силового агрегата: коробка передач работает с задержкой. Поэтому, советует эксперт, важно на этапе тест-драйва оценить, насколько устраивает такое поведение автомобиля, не будет ли это мешать и нервировать при обгоне.

Между современным китайским автомобилем и россыпью экранов и сенсорных панелей управления можно ставить знак равенства, жаль только лишь, что отклик встречается проблемный. Особенно затруднительно активировать или выключить функцию при низких температурах. Также вследствие низкой температуры у "китайцев" может стать хрупким пластик, поэтому Буров советует позаботиться о тёплом паркинге или на крайний случай о термочехле.