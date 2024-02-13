Как выбрать китайский автомобиль: марки, характеристики, цены в России
Автомобильный рынок за последнее время очень сильно изменился, на место популярным западным моделям пришли китайские, которые занимают лидирующие позиции по числу продаж.
Chery, это крупный китайский автомобильный производитель, который некоторым родом причастен к Volvo. На российском рынке можно купить такие модели как: TIGGO 8 PRO PLUG-IN HYBRID, TIGGO 8 PRO MAX, Arrizo 8, Tiggo 7 PRO MAX, TIGGO 7 PRO PLUG-IN HYBRID, Tiggo 4 PRO, Tiggo 8 PRO MAX, Tiggo 8 PRO, Tiggo 8, Tiggo 7 PRO, TIGGO 8 PRO e+.
Самой доступной является модель Chery Tiggo 4 PRO, стоимость которой начинается от 1 690 000 рублей. За данную сумму автовладелец получит автомобиль, оснащенный 1,5-литровым турбодвигателем, мощностью 147 л.с., разгон до первой сотни составляет 9,7 секунды. Модель оснащена камерами кругового обзора, а также современным дисплеем с возможностью индивидуальной персонализации.
Geely на российском рынке предлагает для автолюбителей такие модели как: Emgrand, Coolray, Atlas Pro, Atlas, Tugella, Monjaro, Belgee X50.
Самой доступной является модель Emgrand, стоимость которой начинается от 1 626 990 рублей. За данную сумму автовладелец получит автомобиль, оснащенный 1,5-литровым бензиновым силовым агрегатом, мощностью 122 л.с. Расход топлива очень экономичный и при эксплуатации в городских условиях не превышает 4,5 литра на 10 км.
Haval на российском рынке предлагает такие модели как: JOLION, M6, F7, F7X, DARGO, H9, POER. Самой доступной моделью в настоящее время выступает Haval JOLION, стоимость которой начинается от 1 849 000 рублей. За данную сумма покупатель получит автомобиль, оснащенный 1,5-лтровым бензиновым мотором мощностью 143 л.с.