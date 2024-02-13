Автомобильный рынок за последнее время очень сильно изменился, на место популярным западным моделям пришли китайские, которые занимают лидирующие позиции по числу продаж.

На российском автомобильном рынке самыми востребованными являются марки: Chery, Geely, Haval.

Chery, это крупный китайский автомобильный производитель, который некоторым родом причастен к Volvo. На российском рынке можно купить такие модели как: TIGGO 8 PRO PLUG-IN HYBRID, TIGGO 8 PRO MAX, Arrizo 8, Tiggo 7 PRO MAX, TIGGO 7 PRO PLUG-IN HYBRID, Tiggo 4 PRO, Tiggo 8 PRO MAX, Tiggo 8 PRO, Tiggo 8, Tiggo 7 PRO, TIGGO 8 PRO e+.

Самой доступной является модель Chery Tiggo 4 PRO, стоимость которой начинается от 1 690 000 рублей. За данную сумму автовладелец получит автомобиль, оснащенный 1,5-литровым турбодвигателем, мощностью 147 л.с., разгон до первой сотни составляет 9,7 секунды. Модель оснащена камерами кругового обзора, а также современным дисплеем с возможностью индивидуальной персонализации.

Geely на российском рынке предлагает для автолюбителей такие модели как: Emgrand, Coolray, Atlas Pro, Atlas, Tugella, Monjaro, Belgee X50.

Самой доступной является модель Emgrand, стоимость которой начинается от 1 626 990 рублей. За данную сумму автовладелец получит автомобиль, оснащенный 1,5-литровым бензиновым силовым агрегатом, мощностью 122 л.с. Расход топлива очень экономичный и при эксплуатации в городских условиях не превышает 4,5 литра на 10 км.