Автомобилистам объяснили, какие действия вредят коробке передач

У многих водителей есть привычка держаться за рычаг переключения передач в процессе вождения, что может привести к нежелательным последствиям для коробки передач. Эксперт по автомобилям Алексей Степанцов в интервью для SPEEDME.RU объяснил, что непостоянное давление на рычаг ускоряет износ механизма переключения и шестерен. Кроме того, вибрации от трансмиссии, передающиеся на механизм выбора передач, способствуют его преждевременному износу.

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Степанцов подчеркивает, что касаться рычага следует только при необходимости смены передач. Он также рекомендует избегать спешки при переключении и резких движений, чтобы продлить работоспособность синхронизаторов и всей коробки передач в целом.