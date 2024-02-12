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Автомобилистам объяснили, какие действия вредят коробке передач

У многих водителей есть привычка держаться за рычаг переключения передач в процессе вождения, что может привести к нежелательным последствиям для коробки передач. Эксперт по автомобилям Алексей Степанцов в интервью для SPEEDME.RU объяснил, что непостоянное давление на рычаг ускоряет износ механизма переключения и шестерен. Кроме того, вибрации от трансмиссии, передающиеся на механизм выбора передач, способствуют его преждевременному износу.

Автомобилистам объяснили, какие действия вредят коробке передач
© Renault

Степанцов подчеркивает, что касаться рычага следует только при необходимости смены передач. Он также рекомендует избегать спешки при переключении и резких движений, чтобы продлить работоспособность синхронизаторов и всей коробки передач в целом.

Среди других важных советов эксперта — не допускать длительного нажатия на педаль сцепления, чтобы предотвратить износ выжимного подшипника, и осторожно отпускать педаль сцепления, особенно в машинах с двухмассовым маховиком, чтобы избежать повреждения его элементов. Соблюдение этих простых правил поможет водителям сохранить коробку передач в хорошем состоянии и избежать лишних расходов на её ремонт.

Автоэксперт