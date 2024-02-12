Autonews: для нового бренда "АвтоВАЗа" поставили машины Chery без логотипов

На площадке готовой продукции завода Lada в Санкт-Петербурге скопились сотни автомобилей, среди которых находятся кроссоверы Chery Tiggo 7, сообщает Autonews.ru. Корреспондент издания обнаружил, что за забором на площадке готовой продукции находятся ряды кроссоверов без передних решеток и эмблем, в которых опознаются кроссоверы Chery Tiggo 7. Отсутствие внешнего декора может говорить о том, что эти автомобили приготовлены для выпуска под новым брендом XCite. В глубине площадки также видны кроссоверы Nissan Qashqai и X-Trail, которые выпускались в Санкт-Петербурге до весны 2022 года. Кроссоверов Lada X-Cross 5 на территории обнаружить не удалось. О том, что российские активы Nissan отойдут "АвтоВАЗу", стало известно в начале 2023 года. В июне 2023 года там началась сборка кроссоверов Lada X-Cross 5, которые так и не вышли на рынок. О выпуске первой партии автомобилей под новой маркой XCite предприятие, переименованное в "Автозавод Санкт-Петербург" объявил в конце января 2024 года.