Geely лидирует среди иномарок в России третью неделю подряд

Агентство "Автостат" сообщает, что по итогам 6-й недели (с 5 по 11 февраля) 2024 года новые автомобили Geely были проданы в России в количестве 2 686 единиц. По этому показателю они уступают лишь Lada (6035 штук) и лидируют среди иномарок. Причем такой расклад сохраняется уже третью неделю подряд.

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Далее идут Haval (2610 штук) и Chery (1944 штуки). Топ-5 замыкает Changan (1151 штука).

Ранее Geely представила в РФ новый семиместный кроссовер Geely Okavango для российского рынка. Модель относится к сегменту D-SUV и будет доступна у официальных дилеров Geely в двух вариантах исполнения: Luxury и Flagship. О ценах и старте продаж новинки на российском рынке будет объявлено дополнительно.

А до этого - в январе - Geely привезла в Россию кроссовер Atlas нового поколения, который не стал заменой модели Atlas Pro, а продается у нас параллельно с ней. При этом у "Прошки" есть несколько очевидных преимуществ: более низкая стартовая цена и наличие полного привода.