Какие китайские модели не смогли закрепиться в России

Китайские автопроизводители на протяжении последних лет занимают лидирующие позиции на российском авторынке по числу реализованных транспортных средств.

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Но, как показывает статистика, не все китайские марки смогли твердо закрепиться в России и заинтересовать российского потребителя.

В 2022 году всего из Китая в Россию было экспортировано автомобилей на сумму 100,3 млрд. рублей. По итогам прошлого года сумма увеличилась на 92 процента и превысила 912,5 млрд. рублей. Официально в России представлено 44 марки из Поднебесной, но не все они продаются, ведь часть из них предлагается по цене Porshe, и их явно покупать не будут.

Автомобили, выпускаемые Li Auto, в частности модель Lixiang, несмотря на доступную цену, не стали популярными по одной простой причине - после ДТП автомобиль невозможно активировать после ремонта, так как в России нет софта, который отвечает за работоспособность основных функций.

Haval является популярным брендом на российском рынке, среди моделей есть H9. Но вот версия, оснащенная дизельным силовым агрегатом, не прижилась у нас в стране, так как на долю дизельных автомобилей приходится ничтожное число продаж.

Еще один представитель китайского автопрома, это Changan. В страну ввозятся такие автомобили как CS55, CS75 и CS35 Plus, Avatr 11, но они не пользуются спросом по причине того, что отсутствует гарантия от завода изготовителя, и в случае неисправности автовладелец должен будет сам устранять их.