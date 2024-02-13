Изучаем технику для снежных просторов

Зима уже прошла свою середину, но за окнами нашей редакции вновь валит снег, не переставая. Руки сами тянутся к смартфону — посмотреть, что интересного есть на торговых онлайн-площадках. Многочисленные турбо-Subaru разной степени убитости, дрифтовые Жигули и даже одна Тойота-«хачироку», снегоходы... Тут-то мы и наткнулись на разную непривычную для городского жителя технику. И залипли...

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Обычный снегоход — штука для жителя средней полосы более или менее привычная. Если кто не ездил сам, то наверняка видел за городом или хотя бы на картинках: этакий снежный мотоцикл с двумя лыжами спереди и гусеницей сзади, на котором можно носиться по полям или прицепить сани и не торопясь отправиться по хозяйству в соседнюю деревню.

А вот такую штуковину мы видим впервые: примерно то же самое, но крупнее и с полноценным закрытым кузовом автомобильного типа, колёсами спереди и парой гусениц сзади! Пришлось гуглить: оказывается, такие снегоходы под названием Track Truck (дословно «гусеничный грузовик») выпускала в 80-е годы американская фирма All-Season Vehicles из Миннесоты. Сама фирма здравствует и поныне, выпуская лёгкую гусеничную технику — но вот снегоходов уже не делает.

Мотор.ру

По фотографиям размеры непонятны, но в реальности машина небольшая — 3,8 метра в длину, 1,8 метра в высоту, весит около 1200 килограммов. Двигатель установлен за кабиной: это либо бензиновый мотор 2.5 от Jeep, либо дизель Isuzu 2.8. Гусеницы резиновые, а широкопрофильные передние колёса можно заменить лыжами. Сзади может быть грузовая платформа, пассажирский отсек (как на этой машине), либо специальное оборудование — например, такие снегоходы закупали для канадских пожарных.

Мотор.ру

Но это всё же экзотика. Гораздо чаще в объявлениях попадаются обычные гусеничные вездеходы. Мы имеем в виду не громадные советские монстры военного назначения, а более или менее компактные вездеходы на резино-металлических гусеницах и обрезиненных катках. Покрупнее, как древние японские Ohara SM50, Ohara SM30 и американские LMC 1200 Snowcat массой под три тонны (до 10 пассажиров), или помельче — как двухтонный Ohara SM20 (до 6 пассажиров). На таких зимой в горах катают туристов или передвигаются спасатели: за счёт умеренной массы и широких гусениц с зацепами вездеходы отлично карабкаются по склонам.

Мотор.ру

Оказывается, есть и альтернатива гусеничным вездеходам — в виде съёмных гусениц, которые устанавливаются на автомобиль вместо колёс. Вот, мы нашли несколько таких комплектов разных фирм: японские в Якутии и на Дальнем Востоке или отечественные ВГД-290 на Камчатке.

А ещё обнаружилась интересная альтернатива в виде канадских гусениц Track N Go — для их установки не требуется снимать колёса. Нужно просто наехать на них и зафиксировать, словно ботинок в лыжном креплении, а момент на гусеницу будет передаваться самой шиной. Правда, цена за комплект чудовищная — что у нас на Авито, что у производителя (25 тысяч долларов).

А как вам ратраки, или, по-серьёзному — «снегоуплотнительные машины», которыми готовят склоны для горнолыжников? На первый взгляд, обычный гусеничный вездеход, но конструктивно он гораздо сложнее тех машин, про которые мы писали выше: катки вращает гидростатическая трансмиссия, сами гусеницы намного шире, спереди предусмотрен широченный регулируемый отвал, а сзади — специальные фрезы для выравнивания снега. Самый маленький весит пять тонн и имеет три метра в ширину, а самые крупные — все 13 тонн и шесть метров в ширину (с учётом всего навесного оборудования). В кабинах современных ратраков ничего непонятно, но очень интересно: штурвал, джойстик c кучей клавиш и крутилок, мониторы, ряды кнопок...

В общем, если вы как раз подумываете над покупкой горнолыжного курорта — пожалуйста, выбор ратраков широчайший. Правда, от нулей в ценниках у нас зарябило в глазах — даже несмотря на то, что техника подержанная.

Если снег есть, а гор нет — то предпочтительнее выглядит колёсный вездеход. А точнее, так называемый снегоболотоход на пневматиках сверхнизкого давления. Такие шины накачивают всего до 0,1–0,6 атмосферы, и они оказывают столь малое удельное давление на грунт, что колёса не проваливаются в глубоком снегу и на болоте. Можно даже переехать человека, не нанеся ему травм!

Мотор.ру

Такие машины гораздо легче и экономичнее гусеничных — правда, цепляться за крутой склон им практически нечем, так что они подходят лишь для равнин. В объявлениях мы нашли кучу техники такого типа: от небольшого снегоболотохода Бронто-1922 «Марш» на основе Нивы и чуть более крупного «Трэкола» на шасси УАЗа до здоровенных трёхосных машин марок «Трэкол» и «Петрович». Правда, большинство предложений находятся в отдалённых сибирских регионах — например, в Ханты-Мансийском или Ямало-Ненецком округе.

Мотор.ру

А если на вашем пути не просто снежная равнина, а река? В таком случае, видимо, нужно подбирать судно на воздушной подушке. Мы нашли такие аппараты буквально любого размера и цены. Маленькие, как американский Neoteric Hovertrek — этакий мотоцикл: водитель сидит в лодке по-мотоциклетному, управляет мотоциклетным же рулём, а крыши нет вообще. Или побольше и покомфортнее — с крышей, диванчиками внутри и круглым автомобильным рулём, как «Пегас 5» нижегородского производства. Или настоящая «маршрутка на воздушной подушке», как Хивус-10 с уазовским мотором ЗМЗ-409 либо Славир-9У с двумя моторами Subaru.

В продаже обнаружился даже громадный Хивус А-48. Рядом с этой посудиной длиной 18,5 метров и туристический автобус не кажется крупным: пассажировместимость вполне сравнимая (48 человек), но у «Хивуса» ширина аж восемь метров, высота больше четырёх метров и два дизеля суммарной мощностью 840 лошадиных сил. Цена тоже заставит сглотнуть — 50 000 000 рублей. Прописью: пятьдесят миллионов рублей!

Мотор.ру

Наконец, как насчёт уборки снега? Такой техники в продаже полно, но мы решили поделиться с вами самыми впечатляющими образцами. Как например, шнекороторным снегоочистителем ДЭ-226 на шасси полноприводного «Урала». Он выполнен по двухмоторной схеме: сам автомобиль приводится в движение шестицилиндровым турбодизелем ЯМЗ-236, но сзади установлен ещё один двигатель — восьмицилиндровый ЯМЗ-238, который вращает шнекороторную установку. Пара шнеков диаметром полметра «пережёвывают» снег, а ротор диаметром 1,2 метра отбрасывает его в сторону на расстояние до 35 метров, производительность — 1500 тонн в час. В общем, вы понимаете: для уборки садовых участков такой не подходит! Да и дороговат...

Американский агрегат марки Stewart&Stevenson оказался даже дешевле — но это лишь потому, что он старше и более «бэу». Эта махина предназначена для очистки взлётно-посадочных полос, и раньше работала в московском аэропорту «Внуково». Устроена она весьма экзотически: установленный сзади 500-сильный двигатель Detroit Diesel приводит колёса через гидростатическую передачу, а вот привод фрезернороторной установки выполнен механическим, через «автомат» Allison HT-700. В работе такой снегоочиститель очень впечатляет: он способен двигаться со скоростью до 56 километров в час, и перебрасывать до 4000 тонн снега в час (это почти втрое больше, чем ДЭ-226).