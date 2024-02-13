Рассказываем, что делать, если вам поцарапали машину и уехали

С каждым днем количество автомобилей на дорогах неуклонно растет, а тем самым возрастает и количество мелких аварий, которые происходят зачастую на парковке или при разъезде в узких дворах.

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Если автомобиль был поврежден на парковке в ваше отсутствие и виновник ДТП скрылся с места происшествия, при этом ущерб довольно значительный, то необходимо вызвать сотрудников ГИБДД, которые зафиксируют повреждения и факт ДТП. Если у вас есть видеорегистратор, то стоит просмотреть запись, возможно на нее попал виновник ДТП, также стоит опросить прохожих. Если виновник не будет найден и у вас нет страховки КАСКО, возместить ущерб будет не просто.

Для возмещения ущерба, при наличии КАСКО, будет достаточно справки из ГИБДД о факте дорожно-транспортного происшествия. Намного сложнее процедура возмещения ущерба будет проходить в том случае, если у вас только полис ОСАГО. В этом случае, при обращении в страховую компанию, потребуется предоставить сведения о виновнике аварии, чтобы взыскать с него причиненный вам ущерб.

Довольно часто помогает установить виновника аварии не только наличие видеорегистратора, но также остатки краски на вашем автомобиле. Если они есть, то рекомендуется осмотреть припаркованные вблизи транспортные средства и попытаться найти виновника по цвету авто и повреждениях на нем.

Если виновник причиненного вам ущерба не будет установлен, страховая компания откажет в возмещении ущерба. В этом случае ремонтировать транспортное средство придется за свой счет.