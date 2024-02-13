Повышенное внимание у инспекторов ДПС на предмет проведения проверок вызывают автомобили с так называемыми «красивыми» номерами и тонировкой на стеклах, а также те, которые имеют явные признаки неисправности. Об этом «Газете.Ru» рассказал вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин.

«Многие из инспекторов понимают, что в машине с «красивыми» номерами ездят люди, которые любят показать себя, многие смотрят на тонировку, а также резкие маневры, безотносительно марки и модели автомобиля. Старые разваленные машины также привлекают живое внимание инспекторов», — перечислил Шапарин в беседе с «Газетой.Ru».

Остановленный ржавый универсал ВАЗ-2104 для инспектора означает сразу несколько протоколов, поскольку водители таких машин практически не страхуют их по ОСАГО, у них могут быть проблемы с фарами, неисправные тормоза и рулевое управление, привел пример он.