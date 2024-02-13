Автомеханик объяснил, нужно ли прогревать автоматическую коробку зимой

"В современных автомобилях масло АКПП, как правило, является самым "слабым звеном" - его нижний температурный предел использования выше, чем у других жидкостей, обычно около -25 градусов С. При этой температуре оно превращается в довольно густой "холодец" и не может в необходимом количестве просачиваться через тонкие каналы в управляющей гидравлике. А отсутствие масла (масляное голодание) никогда не было полезным ни для одного агрегата, ибо сухое трение смертельно для сопрягаемых поверхностей.



При минусовых температурах прежде, чем начинать движение, настоятельно рекомендую потратить около 3-5 минут, чтобы прогреть автомобиль. За это время масло станет более жидким, что позволит предотвратить те или иные повреждения АКПП и улучшить ее работу.



Важно следить за тем, чтобы прогрев не длился слишком долго, чтобы избежать чрезмерного расхода топлива и увеличения уровня вредных выхлопов. Собственно, рекомендации не прогревать двигатель и коробку передач вызваны именно экологическими соображениями, пусть иногда и в ущерб сроку службы узла", - отмечает эксперт.