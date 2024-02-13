Автомеханик объяснил, нужно ли прогревать автоматическую коробку зимой
Прогрев АКПП в зимнее время позволит существенно увеличить срок службы агрегата и уменьшить вероятности внезапных и преждевременных поломок, так как условия работы "автомата" напрямую зависят от температуры рабочего масла. Об этом "Российской газете" рассказал директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий.
"В современных автомобилях масло АКПП, как правило, является самым "слабым звеном" - его нижний температурный предел использования выше, чем у других жидкостей, обычно около -25 градусов С. При этой температуре оно превращается в довольно густой "холодец" и не может в необходимом количестве просачиваться через тонкие каналы в управляющей гидравлике. А отсутствие масла (масляное голодание) никогда не было полезным ни для одного агрегата, ибо сухое трение смертельно для сопрягаемых поверхностей.
При минусовых температурах прежде, чем начинать движение, настоятельно рекомендую потратить около 3-5 минут, чтобы прогреть автомобиль. За это время масло станет более жидким, что позволит предотвратить те или иные повреждения АКПП и улучшить ее работу.
Важно следить за тем, чтобы прогрев не длился слишком долго, чтобы избежать чрезмерного расхода топлива и увеличения уровня вредных выхлопов. Собственно, рекомендации не прогревать двигатель и коробку передач вызваны именно экологическими соображениями, пусть иногда и в ущерб сроку службы узла", - отмечает эксперт.
Он также добавляет, что при стоянке автомобиля АКПП практически не работает и не прогревается. Прогрев происходит только в режимах "под нагрузкой".
"Затем можно начинать плавно и поочередно переключать передачи на D и R, задерживаясь на каждом положении по 15-20 секунд, чтобы прокачать масло через все узлы АКПП.
Далее осторожно начинаем движение, без резкого ускорения и маневров, чтобы избежать возможные поломки АКПП, вплоть до прогрева ДВС хотя бы до 60 градусов (а в идеале и до полного прогрева), только после этого можно давать автомобилю полную нагрузку.
Соблюдайте эти правила и один из самых дорогостоящих и "нежных" узлов автомобиля будет служить вам долгие годы", - заключил Стрельбицкий.
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