Эксперт рассказал, какое наказание предусмотрено за пересечение сплошной

Садясь за руль автомобиля, следует помнить о том, что вы становитесь участником дорожного движения и следует строго соблюдать ПДД, в противном случае вы получите штраф, а в ряде случаев можете стать виновником аварии.

© ТАСС

Самым распространенным нарушением в настоящее время является пересечение сплошной линии. Дорожная разметка в виде сплошной, а также дорожный знак обгон запрещен, наносятся в тех местах, где происходит разделение встречных потоков автомобилей и для совершения обгона видимость является недостаточной.

Сплошная линия наносится не только для разделения встречных потоков, также она нанесена по правому краю проезжей части, при съезде на обочину. Пересекать ее можно для остановки на обочине, если иное не запрещено дорожными знаками.

В ПДД в пункте 9.7 говорится о том, что пересекать сплошную линию можно только в том случае, если это разрешено дорожными знаками, например, съезд на обочину, перестроение. В противном случае движение должно осуществляться строго внутри полосы движения.

Пересечение сплошной линии наказывается административным штрафом в зависимости от ситуации. При выезде на встречку, для объезда возникшего на дороге препятствия, предусмотрен штраф на основании ст. 12.15 ч. 3 КоАП РФ, в размере от 1000 до 1500 рублей. При совершении обгона с выездом на встречную полосу, водителю будет выписан административный штраф в размере 5 000 рублей.