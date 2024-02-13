Портал "Автовзгляд" рассказал о нескольких причинах, которые могут стать ударом по кошельку владельца китайского автомобиля.

Одним из проблемных узлов "китайцев", считают в редакции, является роботизированная коробка передач с двухдисковым сцеплением - один из самых распространённых типов трансмиссии на авто из КНР. Диски в коробке передач перегреваются даже при интенсивном обгоне и в салоне машины появляется ни с чем несравнимый запах "палёного сцепления", поэтому ремонт КПП может потребоваться задолго до пробега 100 000 км. Причём, говоря слово "ремонт" в отношении китайского автомобиля, нужно понимать, что доставка узла или его комплектующих может стать проблемой не только в финансовом плане.

Под сомнение портал поставил надёжность электрики и электроники, которая может начать массово выходить из строя после нескольких лет активной эксплуатации. Пока оценить масштаб сложно в силу того, что большая часть "китайцев" в РФ - относительно свежие модели.

Третий фактор - плохая коррозионная стойкость кузовных элементов:

"В первые год-два автовладелец, скорее всего, не будет даже подозревать о творящемся на днище и в полостях корпуса его автомобиля коррозийном беспределе. А потом вся эта "красота" неминуемо вылезет на свет божий. Но предпринимать какие-либо

защитные меры будет уже поздно...", - говорится в материале.

Каким образом это должно стать причиной разорения владельца автомобиля, не совсем понятно, но в любом случае при покупке к сумме, выкладываемой за автомобиль, лучше сразу приплюсовать кругленькую цифру за качественный антикор.