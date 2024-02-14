Эксперт рассказал, что делать, если при ДТП нет страховки

Оформление страхового полиса ОСАГО является обязательным для всех автовладельцев, но многие игнорируют данное требование. За отсутствие полиса ОСАГО предусмотрен штраф в размере 800 рублей.

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ОСАГО, это своего рода защита от финансовых потерь. В случае, если вы стали виновником ДТП, страховая компания выплатит за вас причиненный ущерб, но если ОСАГО нет, выплачивать ущерб пострадавшему придется самостоятельно.

Еще один плюс в наличии ОСАГО, это упрощенный формат оформления дорожно-транспортного происшествия. Для этого достаточно оформить протокол и обменяться номерами телефонов.

Если у виновника аварии нет полиса ОСАГО, в этом случае необходимо вызвать сотрудников ДПС, сделать это можно по номеру 102 или 112 с любого мобильного телефона. Сотрудники ДПС составят протокол, где будет отображено в деталях ДТП. Далее будет произведено рассмотрение ДТП сотрудниками ГИБДД, после чего будет установлен виновник аварии.

Если вы стали виновником аварии и у вас нет полиса ОСАГО, рекомендуется попытаться решить мирным путем возмещение ущерба пострадавшей стороне. Если сумма ремонта незначительная, то ее лучше выплатить сразу, при этом в обязательном порядке нужно оформить расписку, чтобы в дальнейшем пострадавшая сторона не подала на вас в суд.

Если сумма ущерба значительная, то рекомендуется договориться выплатить ее частями, также с оформлением расписки, желательно ее заверить у нотариуса. Также стоит зафиксировать повреждения на камеру, распечатать их и приложить к расписке. После выплаты всей суммы ущерба, следует попросить пострадавшую сторону написать расписку, что он не имеет к вам претензий.

Если пострадавшая сторона не готова урегулировать ситуацию путем мирного соглашения, тогда она имеет полное право обратиться в суд, где будет вынесено решение о возмещении ущерба. Зачастую, при обращении в суд, кроме суммы ремонта автомобиля, пострадавший просит возместить и моральный ущерб.