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Автоэксперт Курчанов: из китайских авто слабо защищены от угонов Chery и Haval

Бюджетные китайские автомобили слабо защищены от угона. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на основателя противоугонного портала «Угона.нет» Алексея Курчанова.

Автоэксперт рассказал, какие из китайских авто слабо защищены от угонов
© Газета.Ru

«Сейчас на слуху автомобили Chery, Geely, Haval, Changan. Они и другие недорогие модели в базовом исполнении практически не защищены от угонов. Дело в том, что в Китае такой проблемы просто не существует, а к нам приходят автомобили, которые предназначены именно для местного рынка», — сказал автоэксперт.

По его словам, защита китайских машин от угона находится на начальном уровне. По сравнению с немецкими автобрендами, отставание составляет около 15 лет, а корейскими и японскими — 7–10 лет.

Автоэксперт также отметил, что у китайских автомобилей есть простые противоугонные решения, однако злоумышленники легко с ними справляются. Так, штатную сигнализацию можно отключить четырьмя способами. При этом угонщики применяют не только современные способы взлома, но и более «древние».

До этого стало известно, что Наиболее угоняемыми моделями авто по итогам 2023 года стали Hyundai Santa Fe, Kia K5, Hyundai Tucson, Hyundai Palisade, Lada Granta. В сегменте премиальных авто в число самых угоняемых вошел кроссовер Mercedes-Benz GLE-Class. Среди китайских авто лидирует по угонам Chery Tiggo и Exeed TXL.

В целом по итогам 2023 года число угонов в России выросло почти на 15%. Наибольшее число угонов авто в 2023 году было зафиксировано в феврале, мае, августе и сентябре. Чаще всего жертвами угонщиков в этом году становились корпоративные автопарки – 47% происшествий.

Автоэксперт
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