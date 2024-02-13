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"За рулем" перечислил главные отличия Belgee X50 от Geely Coolray

Эксперт "За рулем" Кирилл Милешкин перечислил главные отличия Belgee X50 от Geely Coolray.

"За рулем" перечислил главные отличия Belgee X50 от Geely Coolray
© Российская газета

Напомним, кроссовер X50 - первая модель бренда Belgee и близнец Geely Coolray предыдущего поколения.

Кузовные детали для сборки Belgee X50 приходят из КНР. Сваривают, окрашивают и обрабатывают антикором кузова на белорусском заводе.

Из комплектующих локализованы (в Беларуси и России) аккумулятор, стекла, шины и диски. В планах добавить в этот список фары, бамперы, бензобак и некоторые пластиковые элементы.

Комплектации Belgee X50 унаследовал без изменений от прежнего Coolray, уточняет специалист. В остальном же - все то же самое.

Если сравнивать с новым Coolray, то Belgee Х50 существенно дешевле. Он стоит 2 290 000-2 500 000 рублей. За рестайлинговый "Кулрей" просят 2 610 000 до 2 950 000 рублей.

О старте продаж нового Geely Coolray было объявлено в октябре 2023 года. Модель представлена в четырех вариантах исполнения: Comfort, Luxury, Flagship и Exclusive.

Coolray оснащен 4-цилиндровым бензиновым двигателем с турбонаддувом объемом 1,5 литра с непосредственным впрыском топлива. Мощность силового агрегата составляет 147 л. с., а максимальный крутящий момент - 270 Нм. Двигатель сочетается с 7-ступенчатой преселективной автоматической коробкой передач с двумя сцеплениями "мокрого" типа. Для удобства эксплуатации водителю предоставляется выбор из четырех режимов движения: Sport, Comfort, Eco и Adaptive. Привод - только передний.

Уже в базовую комплектацию вошли диодные ходовые огни, рейлинги на крыше и 17-дюймовые колесные диски, а также фронтальные подушки. Подогрев получили все кресла, рулевое колесо, форсунки стеклоомывателя и лобовое стекло в зоне покоя "дворников". Интерьер отделают экокожей.

Медиасистема сопровождается 12,3-дюймовым центральным дисплеем и монохромной панелью приборов на 10,25 дюйма, камерой заднего вида и шестью динамиками. Предусмотрены также круиз-контроль, задние парктроники и датчики давления в шинах.

Ранее "РГ" сообщала, что Geely лидирует среди иномарок в России третью неделю подряд.

Автоэксперт
Geely