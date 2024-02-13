"За рулем" перечислил главные отличия Belgee X50 от Geely Coolray

Эксперт "За рулем" Кирилл Милешкин перечислил главные отличия Belgee X50 от Geely Coolray.

© Российская газета

Напомним, кроссовер X50 - первая модель бренда Belgee и близнец Geely Coolray предыдущего поколения.

Кузовные детали для сборки Belgee X50 приходят из КНР. Сваривают, окрашивают и обрабатывают антикором кузова на белорусском заводе.

Из комплектующих локализованы (в Беларуси и России) аккумулятор, стекла, шины и диски. В планах добавить в этот список фары, бамперы, бензобак и некоторые пластиковые элементы.

Комплектации Belgee X50 унаследовал без изменений от прежнего Coolray, уточняет специалист. В остальном же - все то же самое.

Если сравнивать с новым Coolray, то Belgee Х50 существенно дешевле. Он стоит 2 290 000-2 500 000 рублей. За рестайлинговый "Кулрей" просят 2 610 000 до 2 950 000 рублей.

О старте продаж нового Geely Coolray было объявлено в октябре 2023 года. Модель представлена в четырех вариантах исполнения: Comfort, Luxury, Flagship и Exclusive.

Coolray оснащен 4-цилиндровым бензиновым двигателем с турбонаддувом объемом 1,5 литра с непосредственным впрыском топлива. Мощность силового агрегата составляет 147 л. с., а максимальный крутящий момент - 270 Нм. Двигатель сочетается с 7-ступенчатой преселективной автоматической коробкой передач с двумя сцеплениями "мокрого" типа. Для удобства эксплуатации водителю предоставляется выбор из четырех режимов движения: Sport, Comfort, Eco и Adaptive. Привод - только передний.

Уже в базовую комплектацию вошли диодные ходовые огни, рейлинги на крыше и 17-дюймовые колесные диски, а также фронтальные подушки. Подогрев получили все кресла, рулевое колесо, форсунки стеклоомывателя и лобовое стекло в зоне покоя "дворников". Интерьер отделают экокожей.

Медиасистема сопровождается 12,3-дюймовым центральным дисплеем и монохромной панелью приборов на 10,25 дюйма, камерой заднего вида и шестью динамиками. Предусмотрены также круиз-контроль, задние парктроники и датчики давления в шинах.