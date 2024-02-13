Эксперт дал советы попавшим под ледяной дождь водителям

Редактор журнала «За рулем» Кирилл Милешкин рассказал, что во время ледяного дождя опаснее всего ездить по улицам с небольшим трафиком, и посоветовал проверять поведение авто при торможении. Об этом сообщает Quto.ru.

Милешкин объяснил, что улицам, где машин не очень много, противогололедные реагенты могли достаться не сразу: в первую очередь ими обрабатывают главные дороги. Кроме того, если по участку дороги проезжает не очень много машин, ледяная корка разбивается медленно.

Также Милешкин посоветовал выбрать момент, когда сзади нет других автомобилей, и проверить, как машина ведет себя при торможении.

«Лед вы почувствуете сразу», - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что дополнительной проблемой на загородных дорогах могут стать обледенелые стекла. На высокой скорости осадки успевают замерзнуть, а обдув лобового стекла вряд ли справится с ледяной коркой. Милешкин посоветовал пользоваться электрическим обогревом стекла во время ледяного дождя, если автомобиль оснащен такой функцией.

12 февраля на Москву обрушился ледяной дождь, на городских дорогах образовалась наледь.