Эксперты сообщают, что спрос на новые тягачи вырос на 165%

Эксперты Авито Спецтехники проанализировали спрос, предложение и цены на новую спецтехнику и с пробегом в России в 2023 году. По данным платформы, за год сильнее всего вырос спрос на новые автокраны, коммунальную технику, легкий коммерческий транспорт, прицепы и тягачи. Среди техники с пробегом наибольший рост спрос замечен в категории легкого коммерческого транспорта и тягачей. Максимальный прирост предложения на рынке произошел в сегменте новых тягачей (+881% за год) и автокранов (+354,1%).

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Автокраны

Количество объявлений по продаже автокранов выросло по обеим категориям: по новым – на 354%, а по технике с наработкой – на 6%. Стоимость новых автокранов упала на 20%, а у автокранов с наработкой выросла на 30%. Доля спроса на новые автокраны составила 11% против 89% у техники с наработкой.

Колеса.ру

Коммунальная техника

Показатели коммунальной техники росли по всем параметрам на протяжении 2023 года. Количество объявлений о продаже новой техники выросло на 81%, техники с наработкой – на 10%. Спрос на новые модели вырос на 33%, а востребованность техники с наработкой – на 12%. Тем не менее пользователи все еще предпочитают коммунальную технику с наработкой (доля спроса на нее составила 95%).

Легкий коммерческий транспорт

Автолюбители охотнее покупают (рост спроса на 30%) и продают (рост предложения на 5%) автомобили с пробегом (доля спроса более 99%). Спрос на новый коммерческий транспорт тоже вырос (на 11%).

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Прицепы

При покупке прицепов пользователи платформы стали обращать внимание на новые модели – спрос на них вырос на 53% за год. Количество объявлений о продаже новых прицепов также выросло (прирост на 19%). Однако между новой техникой и техникой с наработкой пользователи по-прежнему выбирают последнее: доля спроса на прицепы с пробегом составляет 94%.

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Тягачи