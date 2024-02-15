Toyota RAV4 на вторичке: эксперт назвал сильные и слабые места кроссовера

Эксперт "За рулём" рассмотрел все особенности Toyota RAV4 третьего поколения, назвав сильные и слабые стороны кроссовера.

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Кузов достойно сопротивляется коррозии, но для машины возрастом более десяти лет "рыжики", вздутие краски, множество царапин на ЛКП - обычное дело. Впрочем, есть прецедент, когда ржавеют совершенно новые RAV4. Со временем в силу механизма открывания провисает пятая дверь, у машин 5-8 лет уже изношены ограничители дверей.

К электрике вопросов нет - она надёжна. К 130-150 тысячам может потребоваться ремонт генератора.

Слабые стороны салона: жёсткий пластик, который со временем начинает скрипеть, небольшой ресурс моторчика отопителя (3-5 лет), быстро теряющий форму наполнитель сидений, растрескивание экокожи на сиденьях, ненадёжные прокладки под ветровым стеклом, из-за чего в салон попадает вода, трубка подачи жидкости к омывателю заднего стекла (сырость под ногами в правой части салона). Также неприятностью может стать педаль газа фирмы CTS, которая у автомобилей старше 2010 года могла зависнуть в частично нажатом положении, её меняли в рамках сервисной акции.

К двигателям претензий нет: все они ресурсные при должном обслуживании. Не блещет надёжностью помпа, которая может выйти из строя к 80 тысячам км.

Коробки передач также все как на подбор, даже вариатор, ресурс которого, по словам эксперта, если не давать экстремальных нагрузок, может составить 250 тысяч км. О других б/у моделях с надежным вариатором "РГ" рассказывала ранее.

"В подвеске Toyota RAV4 нет откровенно слабых мест", - заявляет эксперт.

Тем не менее, наименьший ресурс у втулок переднего стабилизатора поперечной устойчивости (40-50 тысяч км), втулки рулевого механизма (50-60 тысяч км), регулярного обслуживания требуют тормозные механизмы.