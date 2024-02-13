Из салона с проблемами: отзыв владельца «Лада Нива Легенд»

«Лада Нива» занимает первое место по продажам внедорожников у россиян по итогам осени 2023. Главным преимуществом автомобиля считаются высокая проходимость и низкая цена среди авто для бездорожья.

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Автолюбитель из Екатеринбурга, Михаил, поделился опытом владения автомобилем «Нива». Он рассказал, почему купил российский внедорожник, как долго на нем передвигается и доволен ли качеством модели отечественного автопрома. Публикуем рассказ от первого лица.

«Это моя вторая „Нива”»: история покупки автомобиля и цена

До «Нивы» я пять лет ездил на ВАЗ-2115. Был всем доволен, особо ничего не ломалось. Но я заядлый рыбак, часто приходится ездить на рыбалку по бездорожью. Клиренса «пятнашки» для таких целей не хватало, и я решил купить внедорожник.

Выбор быстро остановил на «Ниве»: вариант бюджетный, и для рыбалки в самый раз. Важным условием было то, что «Ниву» можно отремонтировать подручными средствами, особых деталей для нее не требуется. Обслуживание у российской машины бюджетное, мелкие поломки можно починить самостоятельно.

Стал обладателем первой «Нивы» в 2012 году. Машине был всего год, покупал ее на вторичке, но в хорошем состоянии. Правда это не спасало: железо быстро портилось, вылезали болячки от предыдущих владельцев. Автомобиль я выбирал сам, поэтому его историю нигде не проверял – не знал про наличие таких сервисов.

Сама машина меня устраивала, но частые поломки раздражали, поэтому спустя пять лет решил купить другую «Ниву». Искал через «Автокод Поиск» и хочу показать, какие варианты попадаются среди российских внедорожников на вторичном рынке.

Мне не хотелось снова покупать проблемную машину. А в большинстве случаев «Нивы» были старые и «убитые». Учитывая, что это бюджетный внедорожник, многие владельцы не обслуживают его должным образом и «гробят» машину на грунтовых дорогах. Поэтому каждый выбранный автомобиль я проверял через сервис «Автокод».

Проверил «Ниву» из объявления и увидел ее историю.

Автомобиль участвовал в ДТП, у него скручивался пробег, а собственнику выдавался дубликат ПТС. Также в отчете отображен факт изменений в конструкции авто.

Листаю отчет и вижу, что машина участвовала в серьезной аварии – был наезд на пешехода. Информации о повреждениях авто нет, но они могут быть любые – как средние, так и с изменением геометрии кузова.

Также в отчете зафиксирована серьезная скрутка пробега – на 93 тыс. км. Значит, к моменту продажи автомобиль проехал уже более 300 тыс. км.

Это лишь один проблемный автомобиль из тех, что я встретил на вторичке. Подумал и решил, что проще будет купить новую LADA Niva Legend – на тот момент она стоила 480 тыс. рублей. Так в 2017 году я стал собственником второй «Нивы».

Кратко о характеристиках «Нивы»: для каких целей лучше покупать

Характеристики новой «Нивы» не отличались от модели с пробегом, которая у меня была до этого: полный привод, объем двигателя 1,7 л, мощность – 83 л. с.

Комплектация у авто самая стандартная:

электроусилитель руля; обогрев передних сидений; обогрев зеркал и заднего стекла;передние стеклоподъемники.

В динамике новой «Нивы» тоже все осталось от старых моделей – шумоизоляции нет, мотор работает громко, особенно при разгоне. Но я не обращаю внимание на этот недочет, главное – проходимость, а с ней у «Нивы» все в порядке. На ней я ездил по лесам, где нет намека на накатанную дорогу. Также легко преодолевал сугробы в зимнее время и никогда нигде не застревал.

При этом знаю, что передвигаться на заднем сидении «Нивы» крайне неудобно – у меня машина трехдверная, забираться назад тяжело, да еще в задней части авто мало места. При движении каждая кочка отбивает жестко, особенно задним пассажирам, вплоть до того, что их начинает укачивать. Поэтому стоит помнить, что эта машина не для семейных поездок на дачу, а больше для движения по полевым дорогам.

Сколько стоит обслуживание «Нивы»

Обслуживание «Нивы» доступное, многое в машине я менял сам. Но чтобы подобраться к нужному узлу автомобиля, надо разобрать один, другой, третий. В этом есть неудобства – какие-то поломки становится нереально починить самому.

Цена стандартного обслуживания зависит от масла, которое вы используете. Я брал хорошее и менял его через каждые 7-8 тыс. км. Почти всегда производил замену моторной жидкости самостоятельно, поэтому не могу сказать, что обслуживание у машины дорогое.

Расход топлива на «Ниве» высокий. Чаще всего на дальние расстояния я ездил на смешанном режиме – на 100 пройденных километров выходило примерно 8-9 л бензина.

Проблемы с «Нивой» начались в салоне

Первые недочеты в «Ниве» выявились еще в автосалоне.

Во-первых, при осмотре автомобиля заметил, что фара правого повторителя поворотов была сломана. Ее сразу поменяли.

Во-вторых, были проблемы с покрытием. Новые модели российского внедорожника идут с заводским антикоррозийным покрытием, и нижнюю часть моей машины обработали плохим антигравием. Когда сотрудники начали ее мыть перед продажей, антигравий смылся. Подкрашивали прямо в салоне – конечно, я ничего не доплачивал.

Со временем выявилась еще одна заводская проблема. При сильных осадках вода начинает попадать в салон автомобиля, и на коврике у пассажирского сидения образуется лужа. Оказалось, пропускают резинки двери – проблему не исправил до сих пор.

Еще немного о проблемах «Нивы»

Главной проблемой «Нивы», как и всех российских машин, считается железо. После салона я обработал кузов еще раз – снимал обшивку дверей, чтобы промовилить всю машину. Но обработки не спасли – автомобиль из салона начал гнить спустя пару лет. Сейчас машине шесть лет, а арки в некоторых местах прогнили насквозь. Недавно красил всю нижнюю часть авто, за что отдал почти 50 тыс. рублей.

Еще одно больное место «Нивы» – сцепление. Однажды я заглох в пробке, и причина была именно в нем. Там у новых «Нив» установлены пластмассовые цилиндры, которых для внедорожника очень мало. При морозе их начинает «водить», из-за этого тормозная жидкость чернеет, резинки разъедает, и в холодное время коробка сцепления не функционирует. Для исправной работы машине нужны металлические цилиндры, как на старых «Нивах». Я их установил, после чего проблема ушла.

По электрике тоже не раз обращался к специалисту:

застывал двигатель дворников;ломалось реле;выходил из строя датчик распредвала; плохо работал гидронатяжитель цепи для двигателя, поэтому поменял его на механический натяжитель.

На этом трудности с машиной не заканчиваются. Боль «Нивы» заключается в простых вещах – например, в бензобаке. Из-за его неудачной конструкции можно легко слить бензин, у меня его сливали на обеих машинах. Поэтому своими руками переделывал внутреннюю горловину бензобака и приваривал туда сетку.

Также поделюсь еще одной проблемой, которая была у меня на обеих «Нивах» и которую тоже можно решить самостоятельно. Со временем в салоне начинает падать потолок. Это происходит из-за слабой конструкции: потолочные дуги держатся на пластмассовых втулочках, которые со временем рассыпаются – они просто не выдерживают массы потолка. Проблему решил так – выточил держатели из прочного материала и перетянул потолок.

Преимущества «Нивы»

Несмотря на многочисленные минусы, преимущества у «Нивы» все-таки есть:

проходимость;небольшие размеры автомобиля – он проходит по всем узким дорогам, при необходимости зеркала складываются и габариты становятся еще меньше;зимой заводится в любой мороз, печка и вентиляторы работают отлично.

Стоит ли покупать «Ниву»

Раньше я бы посоветовал купить «Ниву» заядлым рыбакам или охотникам, но сейчас покупать ее не рекомендую. Качество железа автомобиля с каждым годом все ухудшается – даже на старой «Ниве» кузов был прочнее и не ржавел так быстро, как на новой.

По этой причине сейчас я решил продать «Ниву» и пересесть за руль другого автомобиля. Знаю точно, что это будет внедорожник, но уже точно не российского производства.