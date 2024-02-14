Эксперт заявил, что китайские авто превосходят европейские

Автоэксперт Егор Васильев заявил, что китайский автопром не просто успешно ассимилировал на своей почве европейские технологии. Он еще и активно использует опыт тех же европейцев по выходу на наш рынок.

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Специалист к преимуществам машин из КНР относит качество интерьера, дизайн, набор ассистентов активной безопасности, уровень и качество информационно-развлекательных систем.

Также, по словам Васильева, которого цитирует "Прайм", и европейские стандарты качественного сервисного обслуживания китайцы смогли внедрить очень быстро.

Кроме того, эксперт добавляет, что западные компании, которые покинули наш рынок, просто "кинули" своих клиентов, оставив их один на один с потенциальными сервисными проблемами.

Ранее сегодня обозреватель автомобильного портала "Дром" Сергей Арбузов рассказал "РГ", что доля китайских брендов на российском авторынке будет держаться на уровне 60%.

До этого стало известно, что доля официальных дилерских центров в России, представляющих китайские бренды, составляет 65%. За 2023 год она выросла на 34%.

За минувший год заработали 1,6 тысячи новых шоурумов, из которых 1,4 тысячи китайских брендов. Лучшую динамику показал JAC - плюс 73% (121 точка продаж). В то же время на первом месте располагается Chery (207 шоурумов, плюс 13,1% за год). За ним идут Geely (170 салонов, плюс 19,7%) и Omoda (165 салонов, плюс 52,8%).