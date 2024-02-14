Автомеханик рассказал, может ли современный мотор пройти миллион километров

"Пройти миллион километров - это, безусловно, существенный вызов для любого двигателя. Если рассматривать по типам транспортных средств, то такой амбициозный уровень, скорее всего, характерен для магистральных грузовиков.



При этом стоит отметить, что современные двигатели в легковых автомобилях сегодня также отличаются высоким качеством материалов и технологий производства. И при правильном и своевременном обслуживании, а также аккуратном вождении, они смогут приблизиться к данному рубежу.



Чтобы любой двигатель прослужил долго, в первую очередь важно проводить регулярное техобслуживание автомобиля в сервисном центре. Оно, в частности, должно включать такие обязательные процедуры, как замена масла и фильтров в соответствии с рекомендациями производителя, свечей зажигания, проверка состояния системы охлаждения, тормозов, подвески и пр.



Второй фактор, который способен влиять на долговечность двигателя - это, конечно, качество топлива. Использование топлива только проверенных, известных на рынке брендов, позволит поддерживать мотор в хорошем состоянии.



И третье условие, которое позволит существенно продлить не только срок службы двигателя, но и многих других агрегатов, систем и деталей автомобиля - это аккуратное вождение. Под ним подразумевается спокойная езда на допустимых скоростях, без резких, неоправданных маневров, соблюдение правильного режима работы двигателя (не допуская перегрева и перегрузок) и т.д.", - отметил эксперт.