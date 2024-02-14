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Россиянам назвали самые дорогие китайские авто в ремонте после ДТП

Средняя стоимость ремонта китайского автомобиля после ДТП по итогам прошлого года составила чуть больше 200 тыс. рублей, сообщается в исследовании (есть у «Газеты.Ru») «Страхового дома ВСК». При этом, восстановление некоторых моделей может обойтись куда более дороже.

Россиянам назвали самые дорогие китайские авто в ремонте после ДТП
© Газета.ru

«В среднем, стоимость ремонта китайского автомобиля после ДТП по итогам года составила 203 тыс. рублей. Самый высокий показатель цены – у FAW (539 тыс. рублей), JAC (416 тыс. рублей), Tank (233 тыс. рублей)», — говорится в сообщении.

Недорого обойдется восстановление автомобилей Lifan (84 тыс. рублей), Kaiyi (121 тыс. рублей) и Chery и Exeed (147 тыс. рублей).

По данным страховщиков, в 2023 году суммарно не менее 21% ДТП в стране произошло с участием китайских автомобилей. В число наиболее аварийных моделей попали Haval Jolion, Geely Coolray, Haval F7, Omoda C5, и Chery Tiggo 7 Pro.

Автоэксперт
Chery Tiggo 7
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