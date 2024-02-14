Россиянам назвали самые дорогие китайские авто в ремонте после ДТП

Средняя стоимость ремонта китайского автомобиля после ДТП по итогам прошлого года составила чуть больше 200 тыс. рублей, сообщается в исследовании (есть у «Газеты.Ru») «Страхового дома ВСК». При этом, восстановление некоторых моделей может обойтись куда более дороже.