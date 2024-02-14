Страховщики назвали самые аварийные китайские автомобили

Самым дорогим в обслуживании китайским автомобилем по итогам прошлого года стал FAW, самым аварийным - Haval Jolion, утверждают специалисты страховой компании ВСК.

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По итогам 2023 года доля китайских автомобилей в общей статистике ДТП в России составила 21%. Самым аварийным китайским авто в 2023 году по данным исследования Страхового Дома ВСК стал Haval, а наиболее дорогим в обслуживании - FAW.

Не менее 26% пострадавших автомобилей принадлежали таксопаркам и каршерингам. В категорию наиболее аварийных марок машин из Поднебесной вошли Haval - 32%, Chery - 21%, Geely - 17%, Exeed - 10%, Omoda - 8%.

В число наиболее аварийных моделей попал Haval Jolion - 13% от общего числа ДТП с китайскими авто. А также Geely Coolray (7,9%), Haval F7 (7%), Omoda C5 (7,6%), Chery Tiggo 7 Pro (6,1%).

В среднем стоимость ремонта китайского автомобиля после ДТП по итогам года составила 203 тысяч рублей. Самыми недорогими в обслуживании среди популярных в РФ марок стали Lifan (84 тысяч рублей средняя стоимость восстановления после аварии), Kaiyi (121 тысяч рублей) и Exeed (147 тысяч рублей).