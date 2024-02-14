В России начался бум продаж китайских седанов
Обильно насытив российский рынок "паркетниками" всех размеров, китайские автопроизводители взялись за седаны, еще раз подтвердив, что могут оперативно заполнить товаром любую нишу. Главное, чтобы был спрос, а выгода оказалась интересной для дистрибьютора, отмечают эксперты "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие", входит в группу ВТБ), которые оценили динамику продаж на рынке иностранных седанов.
Как говорится в исследовании (есть в распоряжении "Российской газеты"), общее число моделей с кузовом "седан" на российском авторынке выросло за год вдвое - до 87-ми. При этом каждый пятый проданный в январе 2024 года седан оказался из КНР, а доля "китайцев" в сегменте выросла в 17 раз - с 1,3% в январе 2023-го до 19% в январе 2024 года.
Так, в январе 2023 года самым популярным иностранным седаном был Volkswagen Polo, разошедшийся тиражом в 317 штук. Лишь немногим меньше были продажи у Hyundai Solaris и Kia Rio. Все они, несмотря на официальное прекращение поставок, еще оставались тогда на складах дилеров. В первый месяц текущего года ни одна из этих моделей не смогла сохранить за собой место хотя бы в топ-20 наиболее востребованных. Пьедестал лидеров заняли исключительно китайские модели.
"Золото" получил Chery Arrizo 8 - благодаря поддержкам дистрибьютора, которые в январе превышали 700 тысяч рублей, машину с прайсом 3,4-3,6 млн рублей продавали по ценам от 2,7 миллионов. Таким образом отнюдь не самый доступный седан среднего класса нашел, несмотря на январские праздники, 673 покупателей.
На второй строчке рейтинга "четырехдверок" - Geely Emgrand. Этому седану С-класса с полноценным "автоматом" и долговечным безнаддувным мотором не хватило лишь четырех сделок, чтобы перегнать лидера. Однако, учитывая, что январские скидки импортер продлил на февраль и машину можно приобрести за 1,84 млн рублей, в самое ближайшее время вполне можно будет увидеть ее в лидерах.
И, наконец, бронзовым призером рейтинга стал Changan Alsvin (410 шт.). Это самый доступный из всех "китаец" на нашем рынке (от 1,57 млн рублей), но и самый простой в части оснащения и уровня комфорта. По сути, это прямой конкурент Lada Vesta, который в отличие от отечественной модели обладает роботизированной АКП. Все три "китайца" дебютировали летом или осенью 2023 года. Скорее всего, их пока еще не "распробовали", а значит, и более весомые объемы продаж еще впереди.
Toyota Camry (329 шт.), занявшая четвертую ступень рейтинга, отнюдь не та "японка" с российским паспортом, которая выпускалась у нас до марта 2022 года. Этот седан дилеры везут с китайского завода Toyota по каналам параллельного импорта и просят за нее не меньше 4 миллионов. Однако созданный прежними десятилетиями ореол сверхнадежности этой марки позволяет и такой Camry оставаться востребованной.
"Китайцам" FAW Bestune B70, Omoda S5, Kaiyi E5, Changan Uni-V и BAIC U5 Plus еще очень далеко до того же уровня доверия. Тем не менее дебютанты 2023 года находили в январе по 200-300 клиентов каждый.
Во второй десятке еще можно было найти шесть моделей некитайских "фамилий". Это Hyundai Elantra, Volkswagen Bora, Toyota Corolla, Mercedes-Benz S-класса, Kia K5 и BMW 5 серии. Однако и их уже заметно теснят автомобили из Поднебесной - Changan Eado, JAC J7 и Hongqi H5.
"В целом в январе было продано почти 20 тысяч седанов (+45% к январю 2023 года). 60% пришлось на седаны российских марок (большую часть этого объема составили автомобили Lada - 11,9 тыс. штук, 19% - китайские модели, а 21% пришлось на прочие иностранные седаны. Годом ранее 77% продаж приходилось на отечественные седаны, всего 1,3% - на Китай и 22% - на бренды из других стран. Таким образом, Китай увеличил свою долю в сегменте за год в 17 раз. При этом доля "четырехдверок" еще осенью достигла на нашем рынке 25% и пока, несмотря на продолжающийся расширение модельного ряда в стане "китайцев", пока остается относительно стабильной", - комментирует руководитель "Открытие Авто" Марина Дембицкая.
По ее мнению, чтобы процент продаваемых седанов был выше, рынку нужны доступные модели с автоматической коробкой передач. Весной с появлением Lada Vesta c вариатором спрос может быть частично удовлетворен. Этому также может поспособствовать и увеличение количества китайских седанов с ценником до 1,7-2 млн рублей или весомые поддержки дистрибьюторов на уже имеющиеся седаны из Поднебесной.