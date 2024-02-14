Топ-10 самых надежных шестицилиндровых двигателей в истории

Эксперты автомобильного портала HotCars перечислили самые надежные шестицилиндровые двигатели в истории. На первом месте оказался 3,8-литровый GM 3800 V6.

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Этот мотор, разработанный General Motors, выпускался два десятка лет - с 1988 по 2008 год. Его ставили на модели Chevrolet и Buick.

В рейтинг также попали 3,5-4,0-литровый Toyota 1GR/2GR-FE, 3,5-литровый Honda J35, 3,5-литровый Nissan VQ35DE, 3,0-литровый Toyota 1MZ-FE, 3,0-3,2-литровый Honda (Acura) C30A/C32B, 3,8-литровый Nissan VR38DETT 3,5-литровый Mercedes-Benz M276 DE35, 3,5-литровый Ford EcoBoost, 3,5-литровый Mitsubishi 6G74.

Ранее на ресурсе Jalopnik опубликовали пост с видео, в котором объясняются основные проблемы двигателей семейства Theta II. Утверждается, что они являются самыми ненадежными моторами современности.