Главред "ЗР" протестировал Lada Aura и рассказал, как едет отечественный седан для чиновников

Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков протестировал предсерийную Lada Aura - журналист проехал на ней по новой трассе М-12, а также по столичным дорогам.

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В первую очередь эксперт отмечает простор на заднем ряду - по запасу пространства для ног Aura превосходит Camry. Хотя по ширине салона, конечно, Lada проигрывает Camry.

Салон сделан по принципу "черный верх, белый низ". Это касается и передней панели, и дверных обивок, что, как говорит Кадаков, можно назвать удачным решением.

На сиденьях - белая натуральная кожа, обивку делает фирма из Рязани. Эксперту понравился двухцветный кожаный руль и премиальная система. Все остальное - как в обычной Vesta, но в топовом исполнении.

Но самое главное - это мотор 1,8 литра (122 л.с.), который работает с китайским вариатором. Кадаков отмечает, что двигатель отлично ладит с коробкой, при этом даже на 160 км/ч под педалью еще остается запас, хотят этот седан точно нельзя назвать спортивным. В первую очередь, Aura - комфортная машина, это способствует и дополнительная шумоизоляция.

Автомобиль уверенно держится на скользком шоссе за счет более длинной базы (чем у обычной Vesta) и массы, которая больше на 90 кг.

Средний расход у седана на трассе составил 8 литров, а в городе - около десяти, что можно считать вполне приемлемым результатом.