Lada Largus стал самым ликвидным автомобилем на рынке России

Эксперты аналитического агентства «Автостат» провели исследование и определили, какие трехлетние автомобили имеют лучшую остаточную стоимость в России.

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Согласно исследованию, по этому показателю в сегменте B лидирует Lada Largus. Через три года после покупки индекс остаточной стоимости у этой модели в среднем составляет 154,1%. Другими словами, такие трехлетние машины можно продать на 50% дороже цены, за которую они были куплены изначально.

В сегменте кроссоверов B первенствует Geely Coolray с результатом 146,1%. Также китайские модели стали лидерами по сохранности остаточной стоимости в сегментах C и D – это кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro Max (128,2%) и Haval F7 (129%) соответственно.

До этого эксперты агентства «Автостат» определили четырехлетние кроссоверы, которые имеют лучшую остаточную стоимость по итогам третьего квартала 2023 года.