Рассказываем, когда страховщик должен выплатить за ремонт машины больше установленного лимита

Страховщику, если он не направил пострадавшую в аварии машину в ремонт и не оплатил его, придется выписать владельцу этого автомобиля сумму, даже превышающую установленные законом лимиты. Такое неожиданное решение было принято местными судами и поддержано Шестым кассационным судом. Правильность их выводов подтвердил даже экспертный совет службы финансового уполномоченного. В общем, установленные рамки выплат по ОСАГО заметно раздвигаются. Но только в том случае, если страховщик не организовал ремонт автомобиля, пострадавшего в аварии.

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А теперь суть дела. Некая автовладелица Арушанян попала в аварию. Виновником происшествия был водитель другого автомобиля. Оба водителя были застрахованы по ОСАГО, люди в этой аварии не пострадали, поэтому Арушанян обратилась за возмещением ущерба к своему страховщику. Но страховщик, вместо того, чтобы направить ее машину на ремонт и компенсировать расходы по нему, решил отделаться просто деньгами. Он выплатил владелице машины чуть больше 222 тысяч рублей. Этой суммы на восстановление авто явно не хватало.

Дама обратилась в экспертизу, где ей насчитали, что стоимость такого ремонта составит 623 тысячи рублей без учета износа и 388 тысяч с учетом износа. Тогда она обратилась к финансовому уполномоченному, но тот ее претензии отклонил. Пришлось идти в суд. А тот уже назначил судебную экспертизу.

Согласно ей, в соответствии с Единой методикой расчета восстановительного ремонта сумма с учетом износа составила 386 тысяч рублей, без учета износа - почти 620 тысяч. При этом рыночная стоимость восстановительного ремонта автомобиля без учета износа составила 1 357 тысяч рублей, с учетом износа - 909 тысяч.

Суд первой инстанции установил, что автовладелица не заключала со страховой компанией соглашение о выплате деньгами. Решение не направлять машину на ремонт, а выплатить денежный эквивалент было принято самой страховой компанией. Но дело в том, что при ремонте страховщик оплачивает всю стоимость без учета износа. А при выплате деньгами - износ учитывается. Что делает подобный способ расчетов с пострадавшим в ДТП более выгодным для страховщика.

Поэтому суд пришел к выводу, что раз страховщиком не исполнена его обязанность по восстановительному ремонту машины, то он должен возместить убытки в виде разницы между стоимостью такого ремонта по рыночным ценам и выплаченной суммой. А также заплатить штраф в размере 50% от недоплаченного ранее, и компенсировать судебные расходы.

Суд апелляционной инстанции все утвердил, только снизил штраф страховщику. Он исходил из расчета, что штраф надо считать от выплаты, положенной в соответствии с законом об ОСАГО. А не от рыночной стоимости ремонта авто.

Шестой кассационный суд со всеми этими доводами согласился. Он пояснил, что в соответствии с законом об ОСАГО, по общему правилу страховщик обязан организовать и оплатить восстановительный ремонт поврежденного автомобиля, то есть произвести возмещение вреда в натуре. В этом правиле, конечно, есть исключения. Главное из них - соглашение между страховщиком и пострадавшим о выплате вместо ремонта.

Страховщик должен возместить не оставшуюся страховую сумму по ОСАГО, а ущерб, нанесенный неисполнением обязанностей

А это условие соблюдено не было. А неисполнение обязанности произвести ремонт приводит к тому, что дело уже рассматривается не по закону об ОСАГО, а по Гражданскому кодексу, который требует компенсировать ущерб в полном объеме. И при этом не важно, что в законе выплата по "железу" ограниченна 400 тысячами рублей. "В полном объеме" - значит, что автовладелец должен компенсировать свои расходы ровно на такую сумму, которую ему пришлось потратить.

Как сообщает Агентство страховых новостей, экспертный совет службы финуполномоченного согласился с такой позицией судов. Он рекомендовал финомбудсменам в случае неорганизации или ненадлежащей организации страховщиком восстановительного ремонта по полису ОСАГО рассматривать сумму взыскания не как страховое возмещение, а как убытки по Гражданскому кодексу. А также рассчитывать эти убытки как действительную стоимость ремонта по рыночным ценам в субъекте РФ. Кроме того, рассчитывать их с учетом утраты товарной стоимости и без учета износа на момент рассмотрения спора, а также без ограничения по лимиту страхового возмещения по ОСАГО.

Впрочем, служба финуполномоченного отдельно обратила внимание на то, что такой порядок взыскания убытков применяется исключительно в случаях, когда финомбудсмен установит нарушение права пострадавшего на организацию ремонта со стороны страховой компании.

Отдельно в рекомендациях указано, что у потерпевшего сохраняется право на неустойку по закону об ОСАГО. При взыскании убытков финомбудсмен будет рассчитывать неустойку от стоимости ремонта без учета износа, но по Единой методике, а не от взысканной суммы убытка.

Также за пострадавшим сохраняется право требовать взыскания процентов на сумму долга уже по статье 395 ГК РФ.

Российский союз автостраховщиков полагает, что такая практика будет применяться судами до внесения системных изменений в законодательство об ОСАГО, определяющих порядок и условия применения натуральной формы и последствия непредоставления потерпевшему транспорту сервиса для проведения ремонта.