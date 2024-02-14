Бренд VGV выходит на российский рынок с кроссоверами U70 Pro и U75 Plus

По сути, у нас будут продавать две разновидности одного автомобиля. Впрочем, между собой они отличаются не только дизайном, но и техникой. Впоследствии марка планирует расширить модельный ряд.

О том, что на российский рынок выйдет китайский бренд VGV, официально было объявлено в конце 2023 года. Историю создания марки Kolesa.ru уже рассказывал, так что останавливаться на этом не будем, напомним лишь, что сегодня ею владеет концерн Sinotruk Group (он же CNHTC), крупный производитель тяжелых грузовиков и прочей коммерческой техники. В рамках прошлогоднего анонса дистрибьютор VGV заявил, что на первом этапе у нас появятся два крупных кроссовера, но их названия тогда не раскрыли. Впрочем, догадаться было не сложно, ведь глобальная линейка бренда состоит всего из трех моделей. Тем не менее, сегодня VGV отдельно анонсировал паркетники: к старту российских продаж готовятся U70 Pro и U75 Plus.

На самом деле, это две разновидности одной машины, между собой они отличаются оформлением передней части, интерьером и техникой. Габариты у кроссоверов общие: длина – 4825 мм, ширина – 1870 мм, высота – 1691 мм, колесная база – 2800 мм. То есть по своим размерам VGV U70 Pro и U75 Plus сопоставимы с Kia Sorento. Заявленный дорожный просвет «китайцев» — 200 мм. Обе модели бывают как с пяти-, так и с семиместным салоном.

VGV U70 Pro оснащен бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 143 л.с. (в Китае – 156 л.с.), российской версии обещаны «различные варианты трансмиссии». На родине этот кросс представлен с шестиступенчатыми механикой или автоматом. Под капотом VGV U75 Plus установлен бензиновый турбомотор 2.0 мощностью 199 л.с. (в китайской спецификации – 224 л.с.), который сочетается с восьмиступенчатым «автоматом». Привод в любом случае только передний.

Сообщается, что кроссоверы прошли адаптацию к российским условиям. Нашим версиям обещаны «все возможные обогревы» и «передовые системы безопасности», а также «привлекательные цены». Но прайс-лист еще не опубликован, точной даты старта продаж тоже пока нет, как и списка дилеров.