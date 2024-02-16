Как китайские машины теперь будут поставлять в Россию?

Новые меры по ввозу машин из стран Евразийского экономического союза заработают с апреля. Таким образом правительство стремится поддержать официальные поставки и интерес к внутреннему производству. Некоторые страны союза, такие как Киргизия, позволяли сэкономить на импорте во время растаможки.

Теперь же в российской таможне будут сверять реальную стоимость машины, и ту, которую задекларировали. Недоимку возьмут как дополнение к утильсбору. Никакой финансовой выгоды в подобных схемах уже не будет. Продолжает заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексей Стариков:

Алексей Стариков, заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон»: «Получается, что все будут в равных условиях: и кто привозит автомобили на частное лицо, и кто привозит автомобили на юридическое лицо. В принципе, для китайских брендов поставка электрических автомобилей на юридическое лицо уже невозможна. Их можно привезти только на частное лицо для собственного пользования. Выгодной страной вывоза была Киргизия. Выгода могла составлять до 1,5-2 млн рублей. Это, допустим, Lixiang, Zeekr, HiPhi, Rising, Avatr — это те модели, которые пользуются популярностью, которые привозились для частных лиц или по «серым» схемам, или по параллельному импорту напрямую из Китая в Россию. Даже автомобили, которые официально поставляются, например Geely Monjaro, привозились по такой схеме. Я думаю, что 90% привозилось по «серым» схемам».

За 2023 год более 30% китайских машин, согласно статистике по ввозу автомобилей из-за рубежа, приехали из Киргизии и Белоруссии. Причем в декабре «киргизских» машин продали больше, чем напрямую ввезенных из Китая и Казахстана вместе взятых. Эти данные приводит владелец проекта «Автомаркетолог», экс-президент Ассоциации российских автомобильных дилеров Олег Мосеев. По его мнению, с апреля доля ввоза напрямую увеличится, а Киргизия и Белоруссия потеряют позиции на рынке, зато роль Казахстана, вероятно, возрастет. В преддверии действия новых правил спрос на «серый» импорт резко вырос, отмечает аналитик.

Олег Мосеев, владелец проекта «Автомаркетолог», экс-президент Ассоциации российских автомобильных дилеров: «Разговаривал с компанией, которая занимается тем, что для частников организует сервис по логистике. У них вчера и сегодня полный беспредел, потому что все срочно побежали заказывать себе машину так, чтобы она успела приехать до 1 апреля, чтобы не попасть на дополнительные расходы. Если мы берем Kia K5 в максимальной комплектации, сейчас ее себестоимость в России — 3,764 млн рублей. Плюс маржа дилера, который ее привезет, будет районе 10% — машина получится в районе 4,1 млн. Это машина с использованием Белоруссии. Такую же машину привезти из Казахстана получится на 700 тысяч дороже».

Все эти ограничения не коснутся электромобилей. Они, согласно постановлению правительства, должны будут поставляться только напрямую и растамаживаться в России. «Серыми» путями в страну заезжали не только те машины, на которых владельцы стремились сэкономить. Это относилось и к брендам, которые пока не готовы быть представленными официально, в некоторых случаях из-за контрактов с западными странами. А таких десятки, в том числе премиального сегмента.