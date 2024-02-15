С 15 февраля Латвия начнет изымать автомобили с российскими номерами

В Латвии с 15 февраля могут отбирать автомобили с российскими номерами. Это относится к транспортным средствам, которые не прошли регистрацию до 14 февраля с получением местных номерных знаков.

В соответствии с принятыми 2 ноября 2023 года поправками к закону, конфискованные автомобили будут отправляться Украине. При этом на автомобили с российскими номерами распространяется разрешение пересекать транзитом территорию прибалтийской страны, сделать это можно в течение 24 часов. Не покинувшее в установленный срок авто ждет штраф в размере от 750 до 2 000 евро.

Под ограничения не попадают транспортные средства, находящиеся в пользовании дипломатической и консульской службы. Поправки в закон о дорожном движении Латвийский сейм принял 2 ноября.

При этом в конце декабря 2023 года стало известно, что Латвия конфисковала 271 автомобиль у пьяных водителей. Транспортные средства передали Украине.