Не АвтоВАЗом единым: какие компании выпускают машины в России

Ещё ряд брендов занимается производством автомобилей в России, поделился с агентством "Прайм" автоэксперт Евгений Житнухин, руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh.

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Житнухин напомнил, что "Группа ГАЗ" выпускает коммерческий транспорт, в будущем компания прирастёт легковым направлением и начнет производство автомобилей под возрождённым брендом "Волга".

Также в России работают Группа "Соллерс",использующая в качестве прототипа китайские модели, но занимается "щепетильной адаптацией к российским условиям эксплуатации". В списке компаний, выпускающих авто, находятся Aurus, накануне заявивший о выпуске новых авто бизнес-класса, "Москвич" и Evolute.

Эксперт назвал основное преимущество отечественных сборки и производства перед импортными: ценообразование, которое более демократично в силу меньших расходов на логистику. Если говорить с этой точки зрения, добавляет эксперт, то также стоит вспомнить широкий список автомобилей, выпускаемый на калининградском "Автоторе" - Dongfeng Sokon, Kaiyi, SWM, BAIC.

До конца года "Автотор" начнёт производство собственного электрокара под брендом "Амберавто" и коммерческих пикапов и грузовиков Ambertruck, в ближайшее время свою продукцию раскроет бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге - автомобили Xcite.