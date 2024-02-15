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На каких машинах точно скручен пробег. Эксперты все объяснили

Эксперты Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) рассказали о том, что в среднем по РФ число подержанных автомобилей со скрученным одометром достигает 33%.

Эксперты объяснили, на каких машинах точно скручен пробег
© Российская газета

При этом наибольший процент таких машин в продаже (24%) зафиксирован в Краснодарском крае. За ним с показателем 23% следуют Самарская, Челябинская и Ростовская область, а также Башкирия, сообщает "Газета.ru".

Что касается моделей, то чаще всего занижают пробег продавцы автомобилей Ford (32%), Land Rover, Infiniti и Mitsubishi (в среднем у 31%), далее следуют Cadillac, Volvo и Mercedes-Benz.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в среднем скручивали пробег у машин в возрасте 6 лет, а средний километраж скрутки составил 62 000 км.

При этом меньше всего встречается скрученный километраж по автомобилям брендов Chery, Mazda, Honda и Lifan.

Лидирующую позицию по наименьшим изменениям в пробеге в 2023 году заняла модель Nissan Juke. Второе место - Hyundai Tucson. На третьей строчке располагается Mazda CX-5, а на четвертом месте - Renault Kaptur. Замыкает топ-5 модель Kia Soul.

До этого глава Ассоциации российские автодилеры (РОАД) Алексей Подщеколдин предложил сажать тех, кто скручивает пробег, на срок до трех лет.

Автоэксперт
Kia Soul
Hyundai Tucson
Nissan Juke
Renault Kaptur
Mazda CX-5
Cadillac
Rover
Lifan
Chery
Land Rover
Mazda
Renault
Nissan
Hyundai
Volvo
Kia
Honda
Mitsubishi
Mercedes-Benz
Алексей Подщеколдин
Ассоциация "Российские автомобильные дилеры"