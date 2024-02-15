Эксперты объяснили, на каких машинах точно скручен пробег

Эксперты Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) рассказали о том, что в среднем по РФ число подержанных автомобилей со скрученным одометром достигает 33%.

© Российская газета

При этом наибольший процент таких машин в продаже (24%) зафиксирован в Краснодарском крае. За ним с показателем 23% следуют Самарская, Челябинская и Ростовская область, а также Башкирия, сообщает "Газета.ru".

Что касается моделей, то чаще всего занижают пробег продавцы автомобилей Ford (32%), Land Rover, Infiniti и Mitsubishi (в среднем у 31%), далее следуют Cadillac, Volvo и Mercedes-Benz.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в среднем скручивали пробег у машин в возрасте 6 лет, а средний километраж скрутки составил 62 000 км.

При этом меньше всего встречается скрученный километраж по автомобилям брендов Chery, Mazda, Honda и Lifan.

Лидирующую позицию по наименьшим изменениям в пробеге в 2023 году заняла модель Nissan Juke. Второе место - Hyundai Tucson. На третьей строчке располагается Mazda CX-5, а на четвертом месте - Renault Kaptur. Замыкает топ-5 модель Kia Soul.