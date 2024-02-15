Автоэксперт объяснил, когда полный привод бесполезен

"Примеры таких изменений - свежие модели Land Rover Defender, Mercedes-Benz G-Class и Cadillac Escalade. Полный привод бесполезен при эксплуатации автомобиля в городских условиях, например, большинство компактных "паркетников" имеют передний привод, так как такие модели стоят дешевле и потребляют меньше топлива.



При этом уровень сцепления с дорожным плотном у полноприводного внедорожника равен показателю полноприводного кроссовера, а стоимость авто может существенно разниться. Например, Haval Jolion с передним приводом стоит дешевле - от 1 999 000 рублей, тогда как версия с полным приводом обойдется в 2 449 000 рублей", - отмечает специалист.