Автоэксперт объяснил, когда полный привод бесполезен

Автоэксперт Рязанов объяснил, когда полный привод бесполезен
Современные производители автомобилей постепенно отказываются от полного привода, оснащая свои модели опцией, дающей возможность подключить его только при необходимости, а неразрезные мосты в задней подвеске меняют на многорычажную конструкцию. Об этом "Российской газете" рассказал технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов.
"Примеры таких изменений - свежие модели Land Rover Defender, Mercedes-Benz G-Class и Cadillac Escalade. Полный привод бесполезен при эксплуатации автомобиля в городских условиях, например, большинство компактных "паркетников" имеют передний привод, так как такие модели стоят дешевле и потребляют меньше топлива.
При этом уровень сцепления с дорожным плотном у полноприводного внедорожника равен показателю полноприводного кроссовера, а стоимость авто может существенно разниться. Например, Haval Jolion с передним приводом стоит дешевле - от 1 999 000 рублей, тогда как версия с полным приводом обойдется в 2 449 000 рублей", - отмечает специалист.
В январе 2024 года на долю сегмента SUV пришлось 70,6% от общего количества новых легковых машин, реализованных в нашей стране. Эксперты объяснили столь высокие показатели продолжающимся ростом продаж китайский моделей, которые в подавляющем большинстве представлены как раз кроссоверами и внедорожниками.
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