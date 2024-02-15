Эксперт «ЗР» назвал Nissan Tiida I беспроблемной иномаркой по цене "Калины"

— Высоко ценится на вторичке, менее заезженные экземпляры стоят до 1,1 млн рублей. Мотор 1.6 (110 л. с.) – HR16DE, он же Renault H4M, один из лучших в жанре бюджетных атмосферников. Цепь привода ГРМ держится до 250 тысяч км, сам двигатель – свыше 350 тысяч. К проблемам относят только возрастную закоксовку колец – и растущий расход масла.



Четырехступенчатый автомат Jatco JF404E появился после рестайлинга в 2010 году. Неубиваемым не слывет, но до 170–200 тысяч км при регулярной замене масла с ним обычно ничего не случается. Затем нужно менять фрикционы и чистить масляные каналы. Механическая коробка родственна Renault JH3 – в поздних версиях с усиленными синхронизаторами, недостаточен ресурс только у подшипников вторичного вала.



Клиренс 150 мм, багажник 275 л – и это не лучшие качества модели. Любят ее за общую долговечность. Лакокрасочное покрытие по-японски мягкое, но ржавчина на сколах не вылезает. Подвеска средней стойкости. Многовато сбоев в электрической части – под капотом скапливается отсыревший мусор и гноит разъемы. Однако мелкие поломки при больших пробегах – дело житейское. А по-серьезному, Tiida подводит редко.