Эксперт назвал ключевое преимущество авто отечественной сборки перед иномарками

Основным преимуществом сборки и производства отечественных автомобилей перед импортными является ценообразование, потому что большая часть расходов на логистику нивелируется. Такое мнение в беседе с агентством «Прайм» выразил руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин.

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Он напомнил, что в России кроме АВТОВАЗа и УАЗа производством легковых автомобилей занимается еще ряд брендов.

«"Группа ГАЗ" выпускает коммерческий транспорт, например, пассажирские микроавтобусы Соболь. А Группа "Соллерс" — легковые и коммерческие автомобили. В производстве фургонов Atlant и легких грузовых авто Argo "Соллерс" использует прототипы китайских моделей LCV бренда JAC, но "с щепетильной адаптацией к российским условиям эксплуатации"», — подчеркивает собеседник издания.

Эти марки производят автомобили массового и коммерческого сегментов, есть в России и премиальные модели Aurus, электромобили Москвич и Evolute, перечислил Житнухин. И в 2024 году модельный ряд отечественных автомобилей будет расширяться, в частности, за счет новой модели Lada Iskra, возрождения бренда Волга и других.