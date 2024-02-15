Эксперт рассказал, как быстро оживить машину, если она "умерла" на морозе

Эксперт «За рулем» Алексей Ревин назвал все причины, по которым мотор может не запуститься в мороз. Конечно, не осталась без внимания и самая распространенная «хворь» разряженная АКБ. Вроде бы все просто: если батарея служит несколько лет, ее характеристики, особенно на морозе, ухудшились – и энергии не хватает для того, чтобы раскрутить мотор. Однако мороз может быть лишь усугубляющим фактором, а настоящая причина – крыться в совершенно другом...