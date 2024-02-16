Тест-драйв нового Tank 500 Urban: все плюсы и минусы гибридного внедорожника

Китайские товарищи порадовали нас очередной премьерой. И хотя это не революционная новинка, танковая эволюция тоже представляет интерес. Tank 500 Urban отличается одной любопытной особенностью - это гибрид. Причем, по утверждению представителей компании, это "мягкий" гибрид. В чем я усомнился. Но об этом позже.

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Приставка Urban говорит о том, что этот рамный внедорожник предназначен для движения по городу. Почему нет? Вроде бы все логично. Тем более, что у автомобиля есть и электромотор. И это интересно, поскольку китайцы сумели переосмыслить технологию "мягких" гибридов эпохи начала электрификации. Там был низковольтный стартер-генератор, который мог создавать крутящий момент на выходном валу мотора. И, в принципе, у Tank 500 Urban все устроено почти так, но совсем наоборот.

Давайте разбираться. Прежде всего, силовой агрегат. Это уже не 3-литровый V6, а 2-литровый 4-цилиндровый турбомотор, знакомый нам по Haval Dargo. Он выдает 245 л.с при 380 Нм крутящего момента. Как и положено рамному внедорожнику, мотор расположен продольно. А дальше начинается самое интересное. Поскольку двигатель стыкуется с 9-ступенчатым классическим автоматом, в который до гидротрансформатора встроен электродвигатель мощностью 54 л.с и крутящим моментом 268 Нм.

При этом используется 380-вольтовая схема питания - в нее включен блок аккумуляторных батарей мощностью 1.75 кВт*ч с собственной системой подогрева и охлаждения. Батарея получилась дешевой, компактной и легкой. Поэтому она размещается там, где раньше у Tank 500 располагалось запасное колесо. Ее вес составляет всего 45 килограммов. Так что у автомобиля практически не изменились ни масса, ни развесовка.

Ну а запасное колесо, как у настоящего внедорожника, повесили на заднюю дверь. Кстати, это привело к двум любопытным доработкам. Первая заключается в том, что камера заднего вида вмонтирована в кожух запасного колеса. И это сильно улучшило обзор, да и объектив практически не пачкается. А вот для заднего номера пришлось разрабатывать сильно выступающий назад подиум. И все для того, чтобы его не закрывала запаска. При этом подиум выглядит как ступенька для доступа на крышу. Но, если попытаться на нее наступить, она, конечно, сломается.

А теперь давайте разберемся с логикой работы тандема силовых агрегатов. И здесь наступает самое интересное. Дело в том, что Tank 500 Urban может двигаться исключительно на электротяге. Правда, не очень долго, только на заднем приводе и только при начале движения. Почему именно так? Очень просто. ДВС выбрасывает наибольшее количество вредных веществ в переходных режимах работы. И это как раз происходит при начале движения.

Так что задействование электромотора в режиме старта вполне объяснимо. Естественно, что автомобиль может ехать и только на ДВС. По крайней мере, мощности и момента ему хватает. Но внедорожник способен двигаться и в режиме параллельного гибрида, при котором электромотор и ДВС работают синхронно. Но есть и режим, при котором ДВС может заряжать блок аккумуляторных батарей, если заряда в них осталось критически мало. Вот вам и еще один режим. И, конечно, самое приятное - это режим рекуперации энергии, при котором электромотор активно замедляет авто, превращая инерцию кузова в заряд аккумулятора.

Фактически Tank 500 Urban - это параллельно-последовательный гибрид по цене авто с ДВС. Такое экономически разумное сочетание технологий мира ДВС и мира электричества. Любопытно и то, что Tank 500 Urban существует только на рынке России. Похоже, что пришло время, когда китайцы стали воспринимать нашу страну как серьезный рынок сбыта со своими нюансами и взглядами на современную мобильность. И это приятно.

А что на ходу? На асфальте автомобиль ведет себя как приспортивленный седан. Острый руль, быстрая реакция на газ, отличное торможение (спасибо рекуперации). Неплохая шумоизоляция и удобная посадка. Правда, руль, на мой взгляд, оказался неожиданно маленьким. Опять же как у седана. А ведь это большой внедорожник, хоть и городской.

Кстати, заявленная максимальная глубина преодоления брода составляет 800 мм! И это неприлично много. Особенно для городского вседорожника. При движении в повороте у автомобиля практически отсутствуют крены - это заслуга подвески. Но возникает вопрос, хорошо ли это? Дело в том, что подвеска Tank 500 Urban оказалась неожиданно жесткой и непримиримой. Она подробно передает водителю все нюансы дорожного полотна. С одной стороны - это хорошо, поскольку человек точно понимает, что находится под колесами. С другой - настолько ли важно современному водителю это знать?

Впрочем, на хорошем асфальте все прекрасно. Кстати, если ехать по разбитой грунтовке, то подвеска тоже начинает неплохо отрабатывать грубые неровности, давая возможность ехать и быстро, и надежно. При этом у автомобиля есть раздатка и пониженный ряд. И даже специальный режим Expert для внедорожных настроек. А он достаточно продвинут, ведь помимо пониженного ряда, есть возможность активации передней и задней межколесных блокировок. Есть даже режим дрифт, при котором автомобиль становится заднеприводным. Правда, последний, как и режим "танкового" разворота, показался мне избыточными.

Внедорожник прекрасно умет скользить и вращаться и в полноприводном варианте. Внутри Tank 500 Urban практически ничем не отличается от своего чисто бензинового брата, погружая человека в мир современно информационно-насыщенного комфорта: кроме одной важной детали. Появился 3-й ряд сидений.

И это вполне объяснимо, так как его ареал обитания - это город. Тем более, что автомобиль создавался по результатам работы российских фокус-групп и опросов владельцев других машин компании. Приборная панель диагональю 12,3 дюйма понятна и читаема. Приятной особенностью внедорожника является то, что наконец разработчики реализовали беспроводные подключения Android Auto и Apple CarPlay.

Отдельно хочется отметить выдвижные пороги. И не потому, что они есть. Эта опция давно внедрилась в среду премиальных внедорожников. Просто в сложенном состоянии они плотно прижимаются к днищу автомобиля и не пачкаются, даже если на дороге много грязи.

А что с размерами? Длина Tank 500 Urban увеличилась до 5078 мм. А вот остальные параметры не изменились: 1934 мм в ширину, 1905 мм в высоту, колесная база 2850 мм, клиренс 224 мм. Расход топлива в смешанном цикле составляет 8,5 л/100 км вместо 11,5 л/100 км у бензинового Tank 500. Гибрид набирает 100 км/ч за 7,9 секунды при снаряженной массе 2605 кг. Передняя подвеска выполнена по независимой двухрычажной схеме. Ну а сзади стоит традиционный для внедорожников жесткий мост.