Автомеханик назвал пять шумов из-под капота, которые должны насторожить водителя
Директор департамента механического ремонта "Люкс" АГ "Авилон" Павел Константинов назвал "Российской газете" пять шумов из-под капота, которые должны насторожить.
"В первую очередь отмечу, что двигатель автомобиля не может и не должен работать полностью бесшумно. Те или иные незначительные и тихие звуки, исходящие от него, нередко являются результатом нормального функционирования различных его деталей.
Среди шумов от мотора, которые должны насторожить автовладельца, можно назвать, например, следующие.
Первый случай - владельцу стоит обратить внимание, если двигатель издает постоянные и громкие стуки. Они могут свидетельствовать о проблемах с поршневой группой или коленвалом, а также быть признаком износа деталей двигателя.
Второй пример - так называемые жужжащие/свистящие звуки, которые могут указывать на те или иные неисправности в насосах, компрессорах и турбинах.
Третья разновидность настораживающих шумов - громкий звук из выхлопной системы, и может быть вызван ее повреждением.
Четвертый случай - это свистящие/визжащие звуки, которые могут быть признаком тех или иных проблем с приводным ремнем. Обычно проявляются при запуске холодного двигателя, включении кондиционера или повороте рулевого колеса в крайние положения.
И, в-пятых, владельцу автомобиля стоит обратить внимание, если он слышит скрип при запуске двигателя. Он может свидетельствовать об износе ремня газораспределительного механизма либо неполадках с его компонентами," - отметил специалист.
Он также добавил, что все перечисленные случаи требуют немедленного внимания владельца.
Ранее автомеханик рассказал "РГ", может ли современный мотор пройти миллион километров.