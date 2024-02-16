Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать надежный Nissan Qashqai с пробегом

— Старый добрый атмосферник 2.0 (144 л.с.) намного предпочтительнее, хотя масложор постепенно развивается и у него. Сочетание с МКП – самое беспроблемное и недорогое в обслуживании, к тому же привод только передний. Но таких машин на рынке крайне мало.



Кашкаи с дизелем 1.6 (130 л.с.) дороги – 1,6-1,8 млн рублей – и не вписываются в наш бюджет. Да и нужен ли дизель? При таких ценах на солярку ничего не сэкономишь.