Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать надежный Nissan Qashqai с пробегом

Кузов не ржавеет, движок надежный, клиренс под 200! Кроссовер за 1,3 млн рублей
Сейчас цены на подержанные Nissan Qashqai начинаются от 1,3 млн рублей, но большинство дороже, от 1,5 млн. Полноприводные версии дороже отчасти и из-за более богатого оснащения. Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев в обзоре кроссоверов с пробегом отмечает, что около 80% Кашкаев 2016-2017 годов – с различными вариаторами.
В теории, все они выдерживают 200 тысяч км, но по факту первые ремонты следуют уже в районе 100-150 тысяч км, а то и раньше. Ремонт дорогой, запчасти в дефиците. Мотор 1.2, питающийся только АИ-95, подкидывает отдельных проблем: прямой впрыск и турбо порождают быстрый нагар в цилиндрах, высокий расход масла и растяжение цепи ГРМ к 100 тысячам км... Но есть вариант.
Мнение специалиста
Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:
— Старый добрый атмосферник 2.0 (144 л.с.) намного предпочтительнее, хотя масложор постепенно развивается и у него. Сочетание с МКП – самое беспроблемное и недорогое в обслуживании, к тому же привод только передний. Но таких машин на рынке крайне мало.
Кашкаи с дизелем 1.6 (130 л.с.) дороги – 1,6-1,8 млн рублей – и не вписываются в наш бюджет. Да и нужен ли дизель? При таких ценах на солярку ничего не сэкономишь.
В остальном простая по конструкции машина без серьезных болячек, с просветом под 200 мм, нормальным багажником и достаточно стойким к ржавчине кузовом.