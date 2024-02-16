Большая часть россиян реально готовы купить «битую» машину. Результаты исследования

Подавляющее большинство россиян не смущает факт участия автомобиля в ДТП при его покупке. Около 74% автомобилистов без проблем купили бы такую машину, следует из опроса онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».

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Согласно опросу, 35% решатся на покупку такой машины только в том случае, если повреждения после ДТП незначительны. Столько же участников опроса пойдут на это, если продавец сделает скидку, а 22% приобретут «битый» автомобиль при условии, если будут знать наверняка, что в ДТП с его участием никто не пострадал.

Также исследование показало, что большинство россиян (63%) последний раз меняли машину более трех лет назад. 93% из них ответили, что покупать новый автомобиль в ближайшее время не планируют. Половина опрошенных (49%) признались, что предпочли бы купить новое авто без пробега, а для 8% пробег вообще не имеет значения.

Самым критичным фактором, из-за которого большинство респондентов откажутся от покупки автомобиля, оказался «технический изъян» — его указали 76% из них. При этом наименее критичными недостатками участники опроса назвали поломки двигателя (29%), а также проблемы с «печкой» (25%) и системой очистки воздуха (21%).