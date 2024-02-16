Импорт подержанных машин на Дальнем Востоке вырос в полтора раза

Импорт подержанных машин на Дальнем Востоке увеличился в 2023 году в 1,5 раза. За 12 месяцев физическими лицами в РФ было ввезено 226 тысяч таких автомобилей, сообщили таможенные органы во Владивостоке.

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При этом обстоятельства все же изменили предпочтения автолюбителей, покупающих автомобили с правым рулем, сообщают "Известия". Если прежде спросом пользовались средне- и полноразмерные кроссоверы и минивэны, то теперь интерес покупателей сместился в сторону небольших кроссоверов и компкактвэнов, так называемых "кей-каров".

Наиболее популярными марками среди импортных автомобилей с пробегом стали Toyota (доля - 27,4%) и Honda (16%), в пятерку лидеров также вошел Nissan (6,3%).