Импорт подержанных машин на Дальнем Востоке вырос в полтора раза
Импорт подержанных машин на Дальнем Востоке увеличился в 2023 году в 1,5 раза. За 12 месяцев физическими лицами в РФ было ввезено 226 тысяч таких автомобилей, сообщили таможенные органы во Владивостоке.
При этом обстоятельства все же изменили предпочтения автолюбителей, покупающих автомобили с правым рулем, сообщают "Известия". Если прежде спросом пользовались средне- и полноразмерные кроссоверы и минивэны, то теперь интерес покупателей сместился в сторону небольших кроссоверов и компкактвэнов, так называемых "кей-каров".
Ранее сообщалось, что топ-10 самых продаваемых японских автомобилей вошли практически те же модели, что возглавляли рейтинг до введения санкций. Среди них - Toyota Camry, Toyota Corolla, Toyota RAV4, Toyota Land Cruiser Prado, Honda Fit, Toyota Vitz, Toyota Land Cruiser, Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander и Toyota Corolla Fielder.
Наиболее популярными марками среди импортных автомобилей с пробегом стали Toyota (доля - 27,4%) и Honda (16%), в пятерку лидеров также вошел Nissan (6,3%).
Под введенный Японией в августе прошлого года запрет попали электрокары, гибриды и автомобили с объемом двигателя свыше 1,9 л. По оценкам "Автостата", на них приходилась ровно половина всех продаваемых японских автомобилей с пробегом, а самыми популярными на вторичном рынке являются подержанные "японцы" с 2-литровыми моторами - их доля составляет 25%.